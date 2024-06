FOTO FV, Italiano a Bologna per firmare con i rossoblu

Fonte: Pietro Lazzerini

Sta per iniziare una nuova avventura per Vincenzo Italiano. Il tecnico siciliano dopo aver lasciato la Fiorentina si prepara a raccogliere l'eredità di Thiago Motta al Bologna, per la stagione del ritorno dei rossoblu in Champions League. Come mostra la foto di Firenzeviola.it, il tecnico ex viola è arrivato stamani in sede a Casteldebole per firmare il suo nuovo contratto.