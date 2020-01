FOTO FV, Il libro sui Campioni del '69 con Chiarugi

E' andata in scena questo pomeriggio presso la libreria-caffè del Teatro Niccolini di Firenze la presentazione del libro "Campioni: 1969, lo scudetto viola. il sogno, il cuore, la gloria" scritto da Giacomo Grazzini ed edito da Polistampa. Alla presenza di "cavallo pazzo" Luciano Chiarugi, tra gli eroi della Fiorentina nella stagione 1968/69, sono state ripercorse le orme di quello storico tricolore che vide trionfare in Italia la cosiddetta Viola yè-yè. "Questo libro ripercorre tutta la mia carriera, da quando ho iniziato a giocare fino a quando ho smesso" ha raccontato a Firenzeviola.it, presente all'evento, l'ex attaccante viola, che poi si è concentrato anche sui temi di stretta attualità - "Finalmente ho rivisto il Chiesa dei primi tempi nella gara di Napoli: penso che la squadra abbia cambiato passo". L'intervista completa a Chiarugi andrà in onda domani sera nella tramissione di FV "Garrisca al vento", che sarà pubblicata sul nostro portale e che sarà trasmessa anche sulle frequenze di Italia7.