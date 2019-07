FOTO FV, Ecco lo stadio che ospita ACF-Arsenal

Ancora qualche ora e la Fiorentina affronterà l'Arsenal nella seconda gara di ICC, quando in Italia sarà mezzanotte. Lo stadio che ospiterà la gara è il Bank of America Stadio, che ospita i Carolina Panthers della National Football League. Come detto lo stadio ha una capienza di 75mila persone. I biglietti venduti sono circa 30mila. Ecco le foto dello stadio di Firenzeviola.