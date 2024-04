FORMAZIONI UFFICIALI, TORNA CASTROVILLI, TANTE ROTAZIONI. VIOLA COL FALSO NUEVE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 18 fischio d'inizio all'Arechi per Salernitana-Fiorentina, valida per la 33esima giornata di campionato. Italiano rivoluziona modulo e squadra mettendo il falso nueve ma non Kouame. Torna Castrovilli, confermate le tante rotazioni nell'undici viola che ci si aspettava, in vista dei prossimi impegni. Queste le formazioni ufficiali del match dell'Arechi:

SALERNITANA (4-4-1-1): Ochoa, Pierozzi, Pirola, Fazio, Bradaric; Tchaouna, Legowski, Basic, Salomon; Candreva; Ikwuemesi.

A disposizione: Costil, Alloca, Pasalidis, Pellegrino, Zanoli, Martegani, Gomis, Sfait, Simy, Weissman, Vignato.

Allenatore: Colantuono.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Duncan, Lopez; Ikoné, Castrovilli, Sottil; Barak.

A disposizione: Martinelli, Christensen, Dodo, Biraghi, Milenkovic, Faraoni, Biagetti, Arthur, Infantino, Mandragora, Kouame.

Allenatore: Italiano.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

Assistenti: Preti-De Meo.

IV uomo: Perenzoni.

Var: Fabbri.

A.Var: Di Paolo.