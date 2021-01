FORMAZIONE, Venuti a destra, Callejon davanti

Il grande dubbio è Ribery, la certezza Vlahovic, il ballottaggio persino a tre per sostenerlo in attacco. Stasera alle 18 arriva il Cagliari al Franchi e Prandelli si augura di ritrovare più cattiveria sotto porta a prescindere da cosa verrà deciso in merito al francese. Ancora ieri Franck non si è allenato con il gruppo, difficile immaginare che possa rientrare dall’inizio, però non ci sarebbe da stupirsi se dovesse sbucare in panchina dopo l’inno viola. Tolto lui pare avvantaggiato Callejon su Eysseric per giocare a ridosso di Vlahovic (meno probabile possa esserci Kouame dall'inizio).

Quanto all’assenza di Castrovilli toccherà a Bonaventura assicurare qualità in mezzo, per una linea mediana completata da Amrabat e probabilmente da Borja Valero. Nella corsa alla maglia da titolare lo spagnolo è favorito su Pulgar finito in mezzo alle voci di mercato al pari di Duncan, Kouame e Lirola, mentre dietro torna Milenkovic davanti a Dragowski con Pezzella e Igor. Corsie esterne presidiate da Venuti a destra (favorito rispetto a Caceres) e Biraghi a sinistra.

Dubbi nel Cagliari sul rientro di Godin in difesa anche se l’ex Inter è favorito su Ceppitelli per giocare accanto a Walukiewicz mentre Zappa è destinato a lasciar spazio a Piscane a destra con Lykogiannis dall'altra parte. Tra i rientranti c'è anche Ounas ma le ultime raccontano di un inserimento di Oliva nel centrocampo con Marin e Nainggolan e un tridente composto da Joao Pedro, Sottil e Simeone, quest'ultimo destinato a partire titolare al Franchi, là dove l’esperienza in viola si concluse dopo un totale di 22 gol con la maglia della Fiorentina.

Le Probabili Formazioni:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Igor, Venuti, Amrabat, Borja Valero, Bonaventura, Biraghi, Callejon, Vlahovic

CAGLIARI (4-3-3): Cragno, Pisacane, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis, Nainggolan, Marin, Oliva, Sottil, Simeone, Joao Pedro