FORM. UFFICIALI, DENTRO I TITOLARI. TERRACCIANO IN PORTA E QUARTA IN MEDIANA. OUT ADLI

04.12.2024 20:14 di Redazione FV @firenzeviola_it vedi letture diTwitter: FirenzeViola.it © foto di Federico De Luca 2024 Tutto pronto al Franchi, dove alle 21:00 scenderanno in campo Fiorentina ed Empoli, nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; M. Quarta, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. ALL. Palladino.



EMPOLI (3-5-2): Seghetti; Marianucci, Ismajli, Tosto; Sambia, Belardinelli, Henderson, Ekong, Cacace; Solbakken, Esposito. ALL. D'Aversa.