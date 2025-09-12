Firenzeviola.it è anche su YouTube: iscriviti al canale e rimani aggiornato!
Firenzeviola.it è anche su YouTube! Il portale per tutti gli appassionati di Fiorentina è presente sui principali social network per non farvi perdere neanche un aggiornamento e un'emozione legata alla squadra viola, tra questi anche YouTube, la piattaforma per le analisi e i contenuti video. Notizie, approfondimenti ma anche pillole di calciomercato: il canale di Firenzeviola.it è tutto questo. Clicca sulla campanella, iscriviti al canale e non ti perderai niente di tutto ciò che riguarda il mondo della Fiorentina.
92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli. Comuzzo sul mercato anche a gennaiodi Luca Calamai
Pietro LazzeriniPer il club la Fiorentina è più forte e Pradè lo ha palesato con i numeri. Pioli ora ha il compito di dimostrarlo con i fatti e senza alibi societari. Ma il rischio è di non aver fatto i conti con gli avversari
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina ritrova un Kean ancora più super. Servirà la sua miglior versione per mettere paura al Napoli. Piccoli, Nicolussi e Fagioli (aspettando Gudmundsson) saranno l'arma in più di Pioli: ecco come
