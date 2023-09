FIRENZE SI PREPARA A VIAGGIARE IN GIRO PER L'EUROPA: NEXT STOP GENK

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ancora qualche settimana di tempo e soprattutto una partita di Serie A, importantissima, da giocare contro l'Atalanta, ma l'Europa, in casa viola, si comincia già a respirare. Il prossimo 21 settembre, per Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi, ci sarà l'esordio nella fase a gironi di Conference League a Genk. Una sfida che detterà e aprirà le danze nel nuovo cammino europeo gigliato dopo la batosta della finale di Praga, che ancora lascia molta voglia di rivalsa tra i supporters di fede viola.

Già dai primi giorni post sorteggio dei gironi, molti tifosi della Fiorentina hanno cercato di capire le modalità per raggiungere il Belgio. C'è chi partirà con l'aereo da Bologna o Pisa (le mete più gettonate) per raggiungere Bruxelles, capitale belga e città molto bella che dista, all'incirca, un'ora di macchina da Genk. Quest'ultima, situata nelle Fiandre, è una città di "soli" 66000 abitanti e dunque, come detto prima, per chi arriverà in Belgio via aereo farà scalo a Bruxelles. Mentre qualche Viola Club ha già organizzato la trasferta via pullman, facendo qualche tappa di sosta lungo il tragitto (es. Strasburgo). Quindi, senz'altro, un'occasione, oltre che per vedere la Fiorentina, per visitare città e paesaggi.

Lo sradio del Genk, la Cegeka Arena, ha una capienza di circa 25000 posti, e i biglietti (venduti tramite associazioni di tifo) per il settore ospiti, saranno circa 1000. Difficile dire, al momento, che tutti i tagliandi andranno sold out, ma una cosa è certa: dopo la prima trasferta a Vienna vietata, la voglia dei tifosi viola di viaggiare e seguire la Fiorentina in giro per l'Europa è veramente tanta. E sicuramente, la presenza dei tifosi gigliati a Genk, non sarà indifferente.