FIRENZE-EMPOLI SEMPRE PIÙ VICINE. E CORSI APRE LE PORTE DEL CASTELLANI

Firenze chiama Empoli e viceversa. Mai i rapporti erano stati così vicini, così come i risultati. In serie A e settore giovanile le due toscane sono tornate a dire la loro e in alcuni casi a comandare (emblematica la Supercoppa Primavera, indipendentemente da chi l'ha vinta). E se la Fiorentina sogna l'Europa, l'Empoli si sta prendendo la soddisfazione di fermare le big. Tutte e due le squadre femminili sono in serie A, anche se con risultati certo poco confortanti per le viola se si considera che qualche stagione fa la Fiorentina correva per scudetto, coppa Italia e giocava regolarmente gli ottavi di Champions. Le due società comunque programmano, hanno obiettivi, ed uno in comune è lo stadio da rifare. Ecco che allora le due squadre, rivali acerrime in campo in tutte le categorie, provano a darsi una mano tra mercato (il prestito di Zurkowski è un esempio) e, appunto, le strutture.

Perché quando ci saranno i lavori per il restyling del Franchi è ovvio che la Fiorentina dovrà cercare una nuova casa dove giocare. L'apertura e la conferma che possa essere il Castellani l'ha date Fabrizio Corsi ieri a margine della cena dell'USSI: "E' un piacere e un onore dare una mano alla Fiorentina, mi dispiacerebbe se pensasse di andare a giocare in un campo diverso da Empoli vista la vicinanza. Certo abbiamo una struttura più ridotta rispetto alle loro esigenze ma dovremmo mettere mano anche noi allo stadio, nei prossimi mesi vedremo. Sarà un'occasione per rinsaldare i rapporti, già buoni come lo sono da 20 anni, ora ancora di più".

Proprio nei giorni scorsi il Ministero della Cultura ha approvato un finanziamento di 95 milioni per il rifacimento dello stadio Franchi che a marzo scoprirà la nuova veste secondo il progetto vincitore del bando, poi si potrà iniziare a programmare i lavori da finire entro il 2026. La Fiorentina, come detto, dovrà cercare uno stadio alternativo in cui giocare e allora il rapporto Fiorentina-Empoli sarà ancora più importante e saldo se il Castellani dovesse diventare la nuova casa (pro-tempore) dei viola: intanto c'è l'ok del numero uno empolese.