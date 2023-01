FIRENZE-BOLOGNA: AL CENTRO DI TUTTO C'È DOMINGUEZ

Il calciomercato invernale è ufficialmente iniziato e per la Fiorentina, almeno all'inizio, significherà soprattutto uscite, sfoltimento della rosa. Ad avviare questo processo è stato Maleh, da oggi ufficialmente nuovo calciatore del Lecce. Il primo, ma non sarà l'unico: come spiegato da Italiano, c'è anche Zurkowski che ha bisogno di trovare più spazio e partirà in questa sessione, sulla destinazione rimane da far chiarezza. Poi però sarà tempo anche di pensare alle entrate, e una casella da dover riempire - al netto di quelle che dovrebbero essere come minimo due partenze - è proprio a centrocampo. In tal senso, può essere utile guardare verso Bologna.

È percorrendo l'A1 verso nord, infatti, che ci si può imbattere in indizi di mercato. Non è un caso che ormai da settimane i destini di Fiorentina e Bologna si stiano toccando spesso, a partire dalle visite reciproche andate in scena tra autunno e inverno, con Sartori/Di Vaio avvistati più volte a Firenze e i loro omologhi Barone/Pradè nel capoluogo emiliano. Lato rossoblu piacciono almeno un paio di giocatori, ma la questione è reciproca. In forza al Bologna c'è infatti il grande obiettivo della Fiorentina per il centrocampo, e non solo per gennaio: Nicolas Dominguez.

L'argentino classe '98 è un vero e proprio pallino di mercato dei viola, sia dei dirigenti (Pradè su tutti) che del tecnico Italiano, che lo vede utilizzabile in più di una zona del campo, specie con il 4-2-3-1. Il problema è che, nonostante il contratto in scadenza al 2024 e i recenti tentativi di rinnovo bolognesi andati a vuoto (secondo quanto ci risulta, c'è un po' di irritazione per il comportamento elusivo del suo agente) Sartori, Di Vaio e Saputo non ci sentono: se dovrà essere addio, non prima di giugno. Questa la linea con cui si scontrano i viola.

Dall'altro lato, però, a Firenze ci sono almeno due profili che aggradano il Bologna. Da una parte Szymon Zurkowski, sul quale però c'è notevole concorrenza e che da parte sua preferirebbe tornare all'Empoli, dall'altra Aleksa Terzic, su cui però ad oggi non si registrano aperture della Fiorentina, mal disposta a farlo partire in singolo senza l'assicurazione di un sostituto. Un'idea (di casa viola) potrebbe essere quella di provare a replicare la proposta formulata per Parisi nelle ultime ore di mercato, con l'inclusione dei cartellini dei due, ma ad oggi sembra di difficilissima percorrenza. L'obiettivo e sogno numero uno in mediana, ancor prima di Sabiri e Tameze o Ilic, si chiama comunque Nico Dominguez.