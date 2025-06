Caos Nazionale e la Federazione ora pensa anche a Pioli

Dopo il 3-0 subito dall'Italia in Norvegia, è tempo di riflessioni per Luciano Spalletti e per la Federazione che, dopo la partita con la Moldova, potrebbero tramutarsi in un addio del ct. Ed ecco che i primi nomi in lizza per sostituire Spalletti ci sono quelli di Ranieri e Pioli, anche se un nome a sopresa può essere De Rossi, figlio della Nazionale con la quale si è laureato campione del Mondo.

Stefano Pioli però avrebbe aperto alla Fiorentina, che sta cercando di liberarlo dal contratto con l'Al Nassr ancora di un altro anno. Per motivi fiscali inoltre non dovrebbe essere libero fino al 2 luglio e per questo i legali delle parti sono al lavoro. Il club viola dunque, forte del sì di Pioli, non ha motivo di dubitare di perdere il tecnico di Parma, anche se sarà lui, in caso di contatti con la Federazione, a dover scegliere velocemente.