In attesa del nuovo tecnico, la Viola osserva i suoi prestiti: ecco le scelte future

vedi letture

Uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello legato al focus proposto oggi da La Gazzetta dello Sport circa i prestiti pronti a rientrare alla Fiorentina: in attesa che si delinei una scelta per la panchina, il club ha già preso alcune decisioni a riguardo, soprattutto su chi la dirigenza è sicuro di voler tenere a Firenze e puntarci per l'anno prossimo: il centrale Nicolas Valentini che era al Verona e l’esterno sinistro Niccolò Fortini alla Juve Stabia verranno tenuti in rosa. In difesa rientra anche Lorenzo Lucchesi che ha fatto bene alla Reggiana e potrebbe fare almeno la prima parte del ritiro estivo per poi trovare una soluzione diversa. Rimarrà anche Christian Kouame che a Empoli si è lesionato il crociato e quindi si rimetterà a posto al Viola Park.