FIORENTINA-WEST HAM È GIÀ INIZIATA. CON LA TESTA TRA REGGIO EMILIA E PRAGA

Fonte: Dall'inviato a Londra - Giacomo A. Galassi

C'è poco viola nei pensieri del West Ham appena tornato da una sorta di mini-ritiro in Algarve servito agli inglesi per staccare qualche giorno prima di rituffarsi nella preparazione per l'ultima fatica di Conference League.

La squadra di Moyes arriva discretamente rilassata ad una settimana da un impegno che può decidere la stagione degli hammers al pari di quella della Fiorentina. Una finale che per ora sembra più nei pensieri di Italiano e dei suoi uomini, che prestati al media-day organizzato dalla UEFA non hanno nascosto come la concentrazione sia divisa tra Reggio Emilia e Praga.

Probabile che da oggi anche il West Ham cominci ad entrare in clima partita dopo il media-day a Londra che fotocopierà quello andato in scena a Firenze, con la possibilità per i giornalisti di assistere anche all'allenamento.

Fiorentina-West Ham è insomma già iniziata, in attesa di capire come i viola finiranno la loro stagione dopo la partita di stasera contro il Sassuolo, ma con il pensiero già rivolto ad una finale europea che ha già fatto storia e che la farà ancora. In un senso o nell'altro.