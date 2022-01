FIORENTINA, Una giornata ai limiti del surreale

È stata una giornata che ha superato il limite del reale per la Fiorentina, costretta dalle incongruenze tra ASL e Lega a presentarsi regolarmente al Franchi, giocare una partitella in famiglia e aspettare che l'arbitro Fourneau sancisse la fine della pantomima prima di tornare a casa. Un'occasione per fare un allenamento in più, come ha sottolineato Italiano, ma che dovrà essere chiarita dalle autorità nei prossimi giorni. Fiorentina-Udinese è stata una delle quattro partite che non si sono giocate, la speranza è che entro la prossima contro il Torino la situazione possa essere diradata.