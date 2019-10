FIORENTINA-UDINESE 1-0, Rivivi il LIVE di FV!

14.35 - Finisce qua anche la nostra diretta testuale. Vi rimandiamo alle pagine di FirenzeViola.it per ogni aggiornamento, notizia e voce da questa domenica d'ottobre.

14.30 - Arrivano dunque altri 3 punti per la Fiorentina di Montella, forse i più sofferti. Un'Udinese molto fisica viene battuta da un gol di Milenkovic abile a segnare un gran gol di testa a venti minuti dal termine. Gioisce il Franchi!

90' +4' - E finisce qui! La Fiorentina vince la terza partita consecutiva e si aggiudica i 3 punti contro l'Udinese!

90' +4' - Caceres con un paio di grandi interventi permette a Dragowski di avere il pallone tra le braccia.

90' +3'- Pulgar già dolorante viene steso sulla sinistra. Sono tutti sulle ginocchia al Franchi quando manca un minuto al fischio finale.

90' +2' - De Paul tira quasi rasoterra e Pulgar allontana.

90' +1' - Zurkowski viene superato da Sema sulla sinistra e lo stende: punizione molto pericolosa per l'Udinese.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

89' - Dragowski con una grande uscita che fa respirare la Fiorentina dopo un'azione di contropiede pericolosa dell'Udinese.

88' - Occasione Fiorentina! Milenkovic imbuca per Pulgar sugli sviluppi del corner: il cileno mette in mezzo per Chiesa che viene anticipato.

87' - Zurkowski! Ma che polmoni ha Chiesa?! Il 25 si fa tutto il campo palla al piede e poi serve Zurkowski in area: controllo e tiro, deviato in corner.

86' - Cambio nella Fiorentina: esce tra gli applausi Ribery, entra Ghezzal.

85' - Cambio nell'Udinese: esce Stryger Larsen, entra ter Avest

84' - Caceres è un muro e respinge un tiro di Okaka dal limite dell'area. Poi Barak spara in curva un destro.

83' - Ribery sembra un po' stanco ma continua ad offrire grandi giocate offensive. Un suo dribbling a centrocampo infiamma il Franchi.

82' - Caceres con l'ennesimo anticipo su Lasagna ferma un'occasione pericolosa per l'Udinese.

81' - Cambio nella Fiorentina: esce Castrovilli tra gli applausi, entra Zurkowski.

79' - Pulgar prova con un passaggio rasoterra a servire Chiesa direttamente dal corner. Pallone troppo verso la porta, allontana l'Udinese.

79' - Dalbert! Gran sinistro del brasiliano al volo: Musso con i pugni mette in corner.

78' - Cambio intanto nell'Udinese: fuori Mandragora, dentro Barak.

78' - Castrovilli chiede il cambio: già da qualche minuto soffriva di crampi e dopo un fallo resta a terra. Montella prepara la sostituzione.

77' - Lo stesso Benassi conclude con il sinistro da fuori area ma il pallone finisce fuori di molto. Vediamo se i ritmi si abbassano un po' adesso.

76' - Prova a chiuderla adesso la Fiorentina. Castrovilli lancia Benassi che in area non riesce a trovare Lirola tutto solo in area: chiude in corner l'Udinese.

74' - Protesta Fiorentina! Opoku stende con un intervento durissimo Ribery e l'arbitro ferma il gioco per ammonire il terzino dell'Udinese. Chiesa però era lanciato verso la porta!

73' - Miracolo di Dragowski! Non c'è respiro al Franchi! Lasagna si trova tutto solo davanti al portiere polacco che sul sinistro allunga una mano e mette in corner. Nulla di fatto poi dal calcio d'angolo.

72' - Calcio d'angolo ancora una volta perfetto di Pulgar che al centro dell'area trova Milenkovic: terzo tempo e incornata in rete. Che gol del serbo! Fiorentina in vantaggio al Franchi!

72' - GOOOOOOOOLLLL!!!! GOOOOLLL!!! GOOOOLL!! LA SBLOCCA MILENKOVIC!

71' - Cross da punizione di Pulgar molto pericoloso, sul quale l'Udinese si rifugia in corner.

69' - Giocata di Ribery! In area mette a sedere Opoku e poi crossa per Benassi anticipato da Jajalo. Si infiamma il pubblico!

68' - Lirola non trova Dalbert dalla parte opposta in area. Palla a Musso.

67' - Il cross di Pulgar da Corner viene allontanato con i pugni da Musso.

67' - Chiesa un po' egoista non serve Benassi o Ribery in area in ripartenza. Il 25 tenta il tiro che, deviato, finisce in corner.

65' - Lirola sbaglia un passaggio per Benassi e costringe il neo-entrato a commettere fallo. Non benissimo lo spagnolo nella spinta fino ad ora.

64' - Cambio anche nella Fiorentina: esce Badelj, entra Benassi.

63' - Cambio nell'Udinese: esce Nestorovski, entra Lasagna.

62' - Sema prima recupera palla a Chiesa e poi entra in area superando tutti. La difesa si salva, Castrovilli prende fallo e Tudor si arrabbia platealmente con l'arbitro. Espulso Tudor!

61' - Caceres respinge di testa un corner pericoloso. L'Udinese sta salendo di colpi.

59' - Stryger Larsen! L'esterno bianconero in area anticipa Dalbert ma conclude sul fondo.

58' - Giocata fantastica di Chiesa, questa volta in difesa. Rientra a velocità massima e ruba palla a Stryger Larsen.

57' - Ribery! Calcia lui la punizione, mirando al palo del portiere. Musso era attento ma il pallone è uscito di un soffio.

55' - Giallo per Samir che sugli sviluppi dell'azione stende Castrovilli al limite dell'area.

55' - Chiesa! Errore di Troost-Ekong che regala palla al 25 viola: entrata in area e tiro con il sinistro, Musso si oppone con il piede!

54' - Occasione Fiorentina! Chiesa stoppa perfettamente in area e poi crossa teso: Castrovilli e Dalbert non ci arrivano per centimetri!

51' - Bravissimo Dragowski a leggere un grande passaggio di De Paul per Sema. Il portiere esce basso ed evita il peggio.

51' - Direzione di gara che finora negli episodi sta favorendo l'Udinese in un paio di occasioni. Prima Caceres e poi Ribery si infuriano con l'arbitro.

49' - De Paul! Destro da fuori area che esce non di molto, con Dragowski che controlla con lo sguardo il pallone finire a lato.

48' - Dalbert sbaglia un passaggio per Ribery in area sprecando una buona azione di ripartenza della squadra viola.

47' - Serie di contatti a centrocampo: la partita è già ridiventata molto fisica.

45' - Riparte il match al Franchi! Questa volta a battere è la Fiorentina.

--- INTERVALLO ---

45' +3' - E così è! Prontera fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi per l'intervallo.

45' +3' - Badelj prova lo slalom in area ma viene fermato. La sensazione è che sia stata l'ultima occasione del tempo.

45' +2' - Destro di Chiesa dalla distanza respinto. Peccato perché un intercetto di Pulgar aveva creato un'ottima occasione per la Fiorentina.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

44' - Azione bellissima tra Ribery e Castrovilli che dialogano a lungo nello stretto. Alla fine il francese viene steso in area da una spallata ma l'arbitro non ravvede gli estremi per il rigore.

42' - Nulla di fatto questa volta dal calcio d'angolo.

41' - Chiusura spettacolare in rovesciata di Pezzella, che infiamma il pubblico. Dall'altra parte Opoku mette il pallone fuori: nuovo corner per la Fiorentina.

39' - Giallo per Castrovilli che allarga colpevolmente il braccio in un contrasto aereo con Jajalo. L'arbitro non grazia il centrocampista viola che viene quindi ammonito.

38' - Bella azione della Fiorentina sull'asse Lirola-Castrovilli-Chiesa. Castrovilli prova il cucchiaio in area per Chiesa ma Opoku copre bene: palla a Musso.

36' - Castrovilli! Colpisce di piede su corner e Nestorovski salva sulla linea!

34' - ANNULLATO IL GOL! Tira un sospiro di sollievo il Franchi. Su un corner Opoku colpisce abbastanza platealmente con il braccio per servire Nestorovski che da due passi non sbaglia. Dopo aver assegnato il gol, l'arbitro rivede l'azione e lo annulla.

34' - GOL DELL'UDINESE! Ha segnato Nestorovski. Ma i viola chiedono un fallo di mano.

33' - Pezzella anticipa Okaka di testa ma è costretto a mettere in corner.

30' - Ribery prova il passaggio alle spalle della difesa friulana per Chiesa, ma il pallone è leggermente lungo. Altrimenti sarebbe stato a tu per tu con Musso.

28' - Pezzella! La più grande occasione del match! L'argentino colpisce tutto solo in area di testa ma schiaccia troppo la conclusione che sbatte per terra e finisce alta. Errore del capitano viola da due passi!

26' - Caceres colpisce di testa da centro area su un altro corner: pallone fuori ancora una volta, deviato. Samir e Jajalo restano a terra dopo uno scontro tra le due teste.

25' - Sugli sviluppi del corner, prima Pezzella non riesce a concludere in un piccolo parapiglia in area, poi lo stesso argentino si ostacola con Milenkovic e colpisce di testa spedendo fuori.

24' - Castrovilli! Primo tiro degno di questo nome per la Fiorentina, con il centrocampista viola che conclude con il destro a giro da fuori area: pallone che, deviato, finisce fuori non di molto.

22' - Momento di stanca della partita, con l'Udinese che sta gestendo il possesso palla e la Fiorentina che attende di poter liberare le sue frecce offensive.

19' - Ribery e Chiesa provano a gestire da soli una ripartenza ma Troost-Ekong con il fisico ferma il francese in area.

16' - Pezzella salva tutto deviando un cross di Mandragora per Okaka solo in area: il pallone finisce tra le braccia di Dragowski e la Fiorentina evita il peggio. Sul ribaltamento di fronte Castrovilli cambia passo ma sbaglia il passaggio per Dalbert.

15' - La Fiorentina prova lo schema da calcio d'angolo, ma il passaggio di Badelj per Chiesa è troppo lunga. Rimessa dal fondo Udinese.

14' - Mentre il Franchi applaude e intona il nome di Davide Astori, Caceres prova ancora una volta il cambio di gioco per Lirola, troppo lungo. È una soluzione che la squadra di Montella sta provando spesso in questo inizio.

13' - Dopo qualche minuto di pressione gigliata, prova a venire fuori l'Udinese che sta provando a gestire palla a centrocampo.

11' - Chiesa stava per fare una giocata pazzesca, con un tunnel di tacco in area su Samir. Il difensore bianconero copre con il corpo e permette ai suoi di rinviare.

9' - Passaggio intelligente di Pulgar ad imbucare per Chiesa: il 25 ci arriva in spaccata ma il pallone era un po' troppo lungo. Pallone tra le braccia di Musso.

8' - Tiro a giro dal limite di De Paul, che calcia malissimo e non spaventa Dragowski.

6' - Punizione di Pulgar calciata sulla testa di Pezzella che fa sponda: l'Udinese allontana ma l'arbitro aveva comunque fischiato fallo all'argentino.

5' - Deve entrare in campo lo staff medico per curare Chiesa, rimasto a terra dopo un calcione da dietro di Nestorovski.

3' - De Paul terrorizza la difesa viola entrando in area e crossando: Dragowski respinge e Lirola allontana.

2' - Dall'altra parte grande giocata di Ribery che dopo un'azione prolungata dei viola sventaglia a tutto campo sui piedi di Lirola, il cui cross viene ribattuto.

1' - Subito avanti la Fiorentina, con De Paul che mette in mezzo un cross che finisce sui piedi di Mandragora: il centrocampista bianconero liscia il tiro ma l'occasione era ghiotta.

0' - Via! Partiti al Franchi! Primo pallone giocato dall'Udinese.

12.31 - Prima dell'inizio del match, un minuto di silenzio per la scomparsa di Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo.

12.28 - Eccole che entrano in campo in questo momento le due squadre, accompagnate dalle grida del pubblico. Franchi elettrico: è tutto pronto per il calcio d'inizio della sfida.

12.24 - Uno stimolo in più per i giocatori italiani della Fiorentina (Castrovilli e Chiesa su tutti): in tribuna al Franchi c'è anche Roberto Mancini con il suo collaboratore Evani.

12.20 - Prima della sfida ha parlato a DAZN il ds Daniele Pradè: "De Paul farà bene all'Udinese perché tiene a quei colori. Anche se una giornata in più di squalifica non mi sarebbe dispiaciuto... (ride, nrd)".

12.15 - Squadre già rientrate negli spogliatoi, pronte a prendere posizione nel tunnel prima dell'entrata in campo.

È la prova di maturità per la Fiorentina, che a partire dalle 12.30 sfiderà l'Udinese allo stadio Artemio Franchi per il 7° turno di Serie A. Riuscirà la squadra di Montella a proseguire nella striscia di vittorie e confermare quanto di buono fatto nelle ultime gare? Davanti ci sarà una squadra rognosa, molto fisica e in grado di battere il Bologna nello scorso turno. In più c'è Rodrigo De Paul, che aggiunge ulteriore pepe alla sfida. Tutto è apparecchiato perché questo lunch-match crei delle emozioni: restate con FirenzeViola.it e ve le racconteremo in diretta!

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski.