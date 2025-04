Fiorentina, torna il campionato. Alle 15 c'è il Parma: come e dove seguire la sfida

vedi letture

Torna in campo la Fiorentina. Tre giorni dopo la trasferta slovena di Conference, dove gli uomini di Palladino sono usciti vittoriosi da Celje, i viola vanno nuovamente a caccia del treno europeo in campionato e lo fanno ricevendo il Parma tra le mura amiche del Franchi. Il match, valido per la 32esima giornata di Serie A e in programma alle 15, sarà visibile in tv tramite i canali Dazn, ma come di consueto Radio FirenzeViola fornirà il racconto della gara con ampio pre e post partita, mentre su FirenzeViola.it la diretta testuale e ogni aggiornamento, con tanto di voci e notizie provenienti dal Franchi.