FIORENTINA-SPEZIA 3-0, Rivivi il LIVE di FV!

17.01 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie del post-partita!

17.00 - Tutto facile per la Fiorentina contro lo Spezia. Un rigore sblocca la gara, poi Vlahovic si prende la scena, sfrutta due pregevoli assist di Odriozola e Callejon e realizza la sua personale tripletta.

90' +3' - E FINISCE QUI! Fiorentina batte Spezia 3-0!

90' +2' - Erlic ferma un passaggio in area di Maleh che avrebbe messo davanti alla porta Callejon.

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

88' - Partita che oramai aspetta solo il triplice fischio. La Fiorentina è pronta a portare a casa altri tre punti importantissimi.

87' - Piccolo battibecco in campo dopo un fallo prolungato di Nikolau su Vlahovic.

82' - Giallo per Maleh che commette fallo su Kovalenko.

80' - Biraghi! Calcia da posizione defilatissima, la palla esce di poco.

78' - Maleh! Colpisce di testa da due passi su cross di Biraghi, ma spedisce alto di pochissimo.

76' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Quarta e Torreira, dentro Igor e Amrabat.

74' - Vlahovic inizia e chiude l'azione, guidata da Bonaventura che allarga per Callejon in area: passaggio all'indietro sul quale si avventa Vlahovic che realizza così la sua tripletta personale. Si toglie la maglia il serbo, che fa vedere i muscoli a tutti i presenti e si prende il giallo.

74' - ANCORA IN GOL VLAHOVIC! È TRIPLETTA AL FRANCHI!

73' - Dopo essere ripartiti è proprio Torreira a guidare un contropiede dopo ad un corner dello Spezia. Il cross per Vlahovic però è troppo lento e Provedel blocca.

70' - Gioco fermo perché Torreira è a terra dopo l'ennesimo intervento a fermare un contropiede. Prestazione sontuosa dell'uruguaiano.

68' - Entra anche Callejon al posto di Sottil.

68' - Cambio nella Fiorentina: esce Castrovilli, entra Maleh.

67' - Odriozola! Palla dentro di Saponara, velo di Vlahovic e lo spagnolo anticipa con la punta Provedel, spedendo però il pallone fuori di poco.

65' - Doppio cambio nello Spezia: fuori Maggiore e Strelec, dentro Verde e Manaj.

62' - Combinazione spettacolare sulla destra. Saponara chiude un uno-due con Odriozola con il tacco, lo spagnolo appoggia all'indietro per Vlahovic che prende la mira e centra l'angolino basso. Fiorentina sul 2-0!

62' - GOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! AZIONE INCREDIBILE DELLA FIORENTINA, VLAHOVIC FA 2-0!

60' - Bonaventura preziosissimo a chiudere di testa una ripartenza pericolosissima dello Spezia.

60' - Cambio nella Fiorentina: esce Venuti, entra Odriozola.

58' - Ammonito Colley per un fallo a palla lontana su Saponara.

57' - Torreira! Fa uno stop incredibile su un lancio lungo di Biraghi, poi però sulla sterzata viene fermato da Sala poco prima di calciare.

55' - Giallo per Venuti che cerca di fermare un contropiede con una scivolata fallosa su Strelec.

54' - Saponara prova la giocata difficile servendo Vlahovic in contropiede. La difesa dello Spezia intuisce ed allontana.

51' - Annullato un gol a Vlahovic pescato in netta posizione di fuorigioco su passaggio di Sottil, che sbaglia però la scelta. Saponara era tutto solo dall'altra parte.

50' - Azione prolungata dello Spezia sulla destra, alla fine Biraghi blocca il cross di Amian.

46' - Subito una bella giocata di Castrovilli che trova a memoria Vlahovic, il cui cross è però facile preda di Provedel.

45' - SI RIPARTE! Con un triplo cambio per lo Spezia: dentro Colley, Amian e Sala al posto di Bastoni, Ferrer e Salcedo.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la Fiorentina.

45' +2' - Sul corner nulla di fatto, con Saponara che viene fermato da Ferrer.

45' +1' - Vlahovic! Si gira in un fazzoletto e calcia potente ma centrale: Provedel con un bell'intervento allunga in corner.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

44' - Rigore perfetto dell'attaccante serbo, che spiazza Provedel e centra l'angolino basso. Fiorentina meritatamente in vantaggio.

44' - VLAHOVIC NON SBAGLIA! 1-0 FIORENTINA!

44' - Sul dischetto va Dusan Vlahovic.

43' - È CALCIO DI RIGORE! Francamente ineccepibile, è anche giallo per Gyasi.

42' - La va a vedere l'arbitro. Attenzione: il tocco c'è stato! Vediamo cosa deciderà l'arbitro.

41' - Check al VAR per un possibile tocco di mano.

40' - Sul corner colpisce Milenkovic ma troppo debolmente, para Provedel fin qui il migliore dello Spezia.

40' - Vlahovic calcia da lontanissimo ma potente: Provedel mette in corner.

39' - Provedel salva tutto! Grande combinazione in area tra Castrovilli e Vlahovic, il centrocampista serve a botta sicura Sottil che però viene anticipato dal portiere in uscita prima di mettere in rete.

38' - Ancora una volta nulla da fare su un'azione sulla destra di Sottil: il suo passaggio all'indietro è letto bene da Kovalenko che allontana.

37' - Giallo per Martinez Quarta che tira un pestone a Gyasi.

36' - Triplo tiro della Fiorentina che trova però Provedel sempre attento, sia su Sottil che su Torreira.

33' - È proprio Vlahovic poi a calciare debolmente in area dopo un grande anticipo di Quarta. La Fiorentina però non riesce a creare occasioni clamorose, anche se è spesso in attacco.

31' - Vlahovic caparbio, si va a riprendere un pallone sulla fascia e serve Saponara in area: tiro lento, bloccato dallo Spezia.

29' - Castrovilli spreca un'ottima occasione tre contro due e in area viene fermato da Nikolau.

27' - Due palloni pericolosi messi in area dalla Fiorentina, sui quali però sono molto attenti i difensori dello Spezia. Allontana la difesa di Thiago Motta.

25' - Bella azione di Venuti che serve Saponara al limite dell'area: stop e tiro che viene deviato in corner.

23' - Punizione difficilmente spiegabile di Biraghi, che calcia direttamente in Curva Ferrovia nonostante l'ottima posizione.

21' - Giocata di Saponara che porta ad un'ammonizione per Ferrer, costretto a trattenerlo dopo essere stato saltato.

18' - Doppia occasione Fiorentina! Da un bel passaggio di Castrovilli nasce un cross per Sottil che prova la rovesciata. Palla colpita non bene, che finisce però allo stesso Castrovilli, il quale si sistema il pallone e calcia. Palla bloccata da Provedel.

16' - Rischia un po' in difesa la Fiorentina, con Nzola che serve Gyasi in area: il tiro dell'attaccante viene murato da Milenkovic.

15' - Fiorentina che comunque non riesce a trovare particolari spazi. Lo Spezia è tutto chiuso nella propria metà campo e fa densità a centrocampo, lasciando ai giocatori viola solo passaggi orizzontali.

13' - Terracciano salva su Nzola che era in posizione di fuorigioco su un passaggio in area di Gyasi. Pericolosi in contropiede gli ospiti.

12' - Nulla di fatto sul corner, anche se il pallone resta della Fiorentina che prova ad alzare la pressione.

11' - Vlahovic! Altra occasione per la Viola, con l'attaccante serbo che viene anticipato di un soffio da Nikolau su cross di Biraghi. Palla messa in corner con la spalla dal centrale dello Spezia.

7' - Saponara! In maniera fortunosa gli finisce il pallone in posizione defilata, carica il destro per replicare il gol di Genova ma centra Ferrer.

6' - Bonaventura! Viene liberato al limite dell'area da Castrovilli e calcia con il mancino: palla alta, ma bella azione delle due mezzali viola.

2' - Risponde subito la Fiorentina con Sottil che va via a Bastoni in area e calcia debolmente con il mancino: Provedel blocca facilmente.

1' - Primo tiro della partita ad opera di Maggiore che calcia da lontanissimo: tiro potente ma fuori non di poco. Controlla Terracciano.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, in divisa viola. Spezia invece in bianco.

La Fiorentina vuole subito voltare pagina dopo la sconfitta contro la Lazio e per farlo dovrà battere lo Spezia di Thiago Motta, reduce dal combattutissimo pareggio contro il Genoa. Al Franchi Vincenzo Italiano sfida la sua ex squadra in una partita che per lui è speciale, dovendo fare a meno di Nico Gonzalez, Pulgar e Dragowski ma ritrovando Saponara al 100%. Con una vittoria la Fiorentina potrebbe rilanciarsi nella corsa per l'Europa. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni della sfida:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Castrovilli, Sottil, Vlahovic, Saponara.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel, Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni, Kovalenko, Maggiore, Strelec, Salcedo, Gyasi, Nzola.