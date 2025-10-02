Fiorentina-Sigma Olomouc, via alla Conference: dove e come seguire il match

Giornata di partita per la Fiorentina, pronta a tornare in campo dopo il deludente pareggio sul campo del Pisa e oggi di scena nel primo match del maxi-girone di Conference League. Per chi non andrà allo stadio (che si preannuncia semi-deserto per via anche dei lavori di ristrutturazione e delle restrizioni Uefa che chiuderanno anche la curva Ferrovia), non ci sarà l'opportunità di vedere la gara col Sigma Olomouc - ore 21 - in chiaro: la sfida sarà visibile solo su SkySport e su Now, quindi soltanto con un abbonamento.

Sarà invece possibile seguire la gara su FirenzeViola.it con la diretta testuale e su Radio FirenzeViola con la cronaca del match del nostro Tommaso Loreto, oltre come sempre a un ampio pre e post-partita.