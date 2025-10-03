Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0, vota il miglior viola nel sondaggio di FV!

© foto di Federico De Luca 2025
Al Franchi la Fiorentina torna alla vittoria dopo oltre un mese, dopo il successo per 3-2 in rimonta contro il Polyssia. Una vittoria che arriva ancora in Europa e più precisamente nella prima giornata del fase a girone unico di Conference League. I ragazzi di Stefano Pioli nonostante qualche difficoltà sono riusciti ad avere la meglio dei cechi del Sigma Olomouc grazie alle reti di Piccoli nel primo tempo e Ndour nel finale di gara. Come al solito la redazione di FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra i giocatori gigliati. Di seguito il link per votare: 

