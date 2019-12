FIORENTINA-ROMA 1-4, POKER GIALLOROSSO AL FRANCHI

50' - Finisce qui: la Fiorentina perde 4-1 in casa con la Roma e ora la panchina di Montella traballa davvero...

49' - Il dg della Fiorentina Joe Barone lascia la tribuna e torna dentro la pancia del Franchi: dall'espressione il dirigente viola sembrava molto arrabbiato per l'ennesima prestazione deludente della sua squadra

48' - Traversa della Fiorentina! Dalla punizione di Vlahovic, la palla si schianta sul legno: non è proprio serata per la Fiorentina, si resta sull'1-4

47' - Punizione dal limite dell'area per la Fiorentina, fallo che si è guadagnato Vlahovic

45' - Assegnati 5' di recupero

44' - Esce Zaniolo ed entra Spinazzola: cambi finiti per la Roma

43' - GOL DEL 4-1 DELLA ROMA. POKER GIALLOROSSO. In contropiede, Zaniolo se ne va sulla destra, entra in area e sul secondo palo trafigge Dragowski. Un disastro la difesa viola anche in questa circostanza.

41' - Azione in profondità dei viola che con Eysseric provano ad andare al tiro: palla messa sul fondo dalla difesa della Roma con la complicità di Lopez

40' - Secondo cambio della Roma: fuori Pellegrini, autore del gol del 3-1, e dentro Under

38' - Secondo e terzo cambio viola: tocca ancora una volta al redivivo Eysseric assieme a Sottil a prendere il posto di Castrovilli e Lirola

34' - Prova ad andare all'attacco la Fiorentina ma senza convinzione: l'ingresso di Pedro non ha sortito l'effetto sperato, anzi...

31' - Cambio nella Roma: fuori Perotti e dentro Mhkitarian

30' - Si fa durissima adesso per la Fiorentina raddrizzare una partita indirizzata verso il successo giallorosso

28' - GOL DELLA ROMA. GOL DEL 3-1. Ha segnato Pellegrini, proprio lui. Azione di contropiede dei giallorossi che porta al tiro il numero 7 con Dragowski non perfetto nella circostanza. Siamo adesso sul 3-1 per i giallorossi.

25' - Gioco interrotto per soccrorrere Pellegrini, rimasto a terra dopo uno scontro

20' - Primo cambio della Fiorentina: esce Boateng ed entra Pedro

18' - Giallo per simulazione a Gaetano Castrovilli che si è lasciato cadere in area giallorossa: il tocco però ci sarebbe...

15' - Palla geniale di Castrovilli per Pulgar dalla sinistra con Pau Lopez che però esce bene e anticipa in presa bassa il cileno

12' - Altra topica dell'arbitro che interrompe un'azione buona di contropiede della Fiorentina, preferendo ammonire Diawara. La norma del vantaggio era sacrosanta in questo caso

10' - Che occasione per il 2-2 della Fiorentina! Azione in contropiede dei viola con la palla che arriva a Vlahovic: il serbo si fa 30 metri di campo palla al piede e serve al centro Boateng che per poco viene anticipato dalla difesa della Roma. Se il ghanese avesse impattato il pallone, sarebbe stato 2-2

9' - La Roma riparte in contropiede nonostante un evidentissimo fallo su Castrovilli: Lirola poi chiude bene su Zaniolo ma è evidente l'errore dell'arbitro

8' - Apertura di Boateng per Vlahovic che all'ultimo viene anticipato in area romanista

4' - Punizione di Dalbert che spiove in area giallorossa ma nessuno riesce a deviare

3' - Viola che sono partiti in modo aggressivo in questa ripresa. Speriamo che i giocatori riescano ad essere più concreti...

1' - Inizia la ripresa! Nessun cambio nelle due formazioni

=== INTERVALLO ===

48' - Nulla di fatto dalla punizione e finisce qui il primo tempo: 2-1 per la Roma dopo i primi 45'

47' - Fallaccio di Kolarov su Castrovilli e punizione interessante per la Fiorentina che dunque potrà chiudere in attacco il primo tempo

46' - Giallo anche per Martin Cacers per un fallo a centrocampo: secondo ammonito viola dopo Pezzella

45' - Assegnati 2' di recupero

43' - Fiorentina pericolosa! Botta al volo di Boateng che trova le gambe della difesa giallorossa. Se fosse passato quel pallone...

41' - Ancora Viola in pressione ma la Roma si chiude bene. La reazione dopo il doppio svantaggio è stata comunque encomiabile

36' - Adesso la Fiorentina prova a pareggiare il match ma Vlahovic si fa pescare in fuori gioco. Giallo a Zaniolo per fallo su Caceres

33' - GOOOOOOL!!! GOOOOL!!! BADELJ!!! La Fiorentina riapre la partita con Milan Badelj! Azione insistita sulla sinistra con Vlahovic e Caceres, con la palla che poi arriva in piena area sui piedi del centrocampista croato che si trova a tu per tu con Pau Lopez e mette in gol! 1-2 al Franchi.

27' - La partita adesso la fa la Roma che prova a sfruttare gli spazi della Fiorentina quando i viola attaccano, ma per ora la truppa di Montella si chiude bene

24' - La Fiorentina prova una reazione affidandosi a Castrovilli ma il calciatore, a giudizio di Orsato, commette fallo in area

22' - RADDOPPIO DELLA ROMA! Direttamente su punizione Kolarov con una parabola perfetta sigla il 2-0

21' - Punizione dal limite dell'area per la Roma: fallo di Pezzella su Zaniolo e giallo per il serbo

19' - GOL DELLA ROMA! DZEKO. Viola colpita nel suo momento migliore. Palla di Pellegrini per Zaniolo che sulla destra pesca in area il solissimo Dzeko che batte Dragowski per il vantaggio giallorosso: 0-1 al Franchi.

17' - Gomitata di Milenkovic su Perotti ma Orsato fischia un fallo sul difensore serbo

14' - Annullato il gol del vantaggio della Fiorentina per evidente posizione di fuorigioco di Vlahovic, che aveva trovato il diagonale vincente

12' - Altra doppia chance per i viola per passare in vantaggio: su una punizione di Pulgar, la palla arriva prima a Vlahovic che non riesce ad agganciare favorendo il recupero di Lopez, poi la sfera carambola sui piedi di Boateng che dalla destra prova il diagonale ma il tiro viene messo in corner

9' - Dalla punizione, la palla di Vlahovic finisce di poco alta sopra la traversa anche se il tiro era centrale

7' - Azione interessante della Fiorentina con una bella apertura di Dalbert per Lirola che rimette al centro per Vlahovic: al momento del tiro, fallo sull'attaccante viola e punizione dal limite per i viola

4' - Bella sortita palla al piede di Castrovilli che strappa gli applausi del Franchi: l'azione poi si perde ma la Fiorentina è partita bene

1' - Inizia la partita! Fiorentina che nella prima frazione attacca in direzione Curva Ferrovia! Forza Viola!

0' - Squadre in campo: Fiorentina con la maglia viola, pantaloncino nero e calzettoni viola, Roma con il completo bianco da trasferta

Ultima gara del 2019 per la Fiorentina, che questa sera alle 20:45 al Franchi affronta la Roma, squadra reduce dal successo in rimonta contro la Spal. I viola devono far fronte alle due pesantissime assenze di Ribery e Chiesa (più quella last-minute di Benassi) e per tornare alla vittoria che in campionato in casa manca dal 6 ottobre (1-0 contro l'Udinese) Vincenzo Montella, ancora in bilico, si affida all'inedita coppia Vlahovic-Boateng. Da domani, al termine dell'allenamento delle 10:15, rompete le righe fino al 29 dicembre, quando la Fiorentina riprenderà a lavorare in vista della prima del 2020 a Bologna.

Queste le formazioni ufficiali del match e il LIVE della partita che come sempre Firenzeviola.it seguirà per tutti i suoi lettori:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic. All. Montella.

Roma (4-2-3-1): Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca.