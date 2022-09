FIORENTINA-RFS RIGA 1-1, Rivivi il live di FV

20.45 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale: su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

20.42 - Un risultato che fa infuriare i tifosi della Fiorentina al Franchi che non hanno risparmiato fischi alla squadra di Vincenzo Italiano, in grado solo di pareggiare contro l'RFS Riga. Decisamente troppi errori sotto porta che alla fine sono costati caro alla Viola: comincia non nel migliore dei modi l'esperienza in Conference League.

90' +5' - FINISCE QUI! La Fiorentina non va oltre l'1-1 contro l'RFS Riga.

90' +5' - Jovic! Palla fuori di un soffio! Calcia dal limite dell'area ma con una deviazione il pallone termina fuori.

90' +4' - Nulla da fare fin qui per la Fiorentina. Manca un minuto al termine.

90' +1' - Saponara! Spara alto un altro cross di Biraghi. Che fatica per la Fiorentina trovare la porta.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

89' - Cambio nell'lRFS: esce Emerson, entra Rakels.

88' - Cosa ha sbagliato anche Jovic! Stoppa un pallone in area e calcia a botta sicura ma malissimo: palla in curva!

87' - Giallo anche per Ilic che stende Amrabat in impostazione.

85' - Terrificante come è entrato in campo Maleh. Dopo svariate palloni persi si prende anche un giallo per un intervento in ritardo.

85' - Siamo ripartiti ma il tempo passa e la Fiorentina non trova sbocchi.

83' - Altro gioco fermo, ancora per crampi di un difensore dell'RFS. Perde tempo la squadra lettone.

81' - Gioco fermo per crampi occorsi ad un difensore dell'RFS. Ma la Fiorentina non sta riuscendo a reagire dopo il gol subito.

77' - Doppio cambio per la Fiorentina: escono Ikoné e Barak, entrano Mandragora e Saponara.

75' - Barak perde un pallone sanguinoso che viene imbucato per Ilic. Questa volta l'attaccante a tu per tu con Gollini non sbaglia e fa 1-1. Gelato il Franchi.

75' - GOL DEL RIGA. HA SEGNATO ILIC.

74' - Martinez Quarta rischia inciampando in area e colpendo l'attaccante che cade. Per l'arbitro non c'è nulla.

72' - Cambio nella Fiorentina: entra Maleh al posto di Bonaventura.

71' - Che gol ha sbagliato Ikoné! Il pallone resta a centro area dopo un rimpallo, il francese calcia un rigore in movimento ma spara incredibilmente fuori e neanche di poco. Il pubblico del Franchi si dispera.

66' - Cambio nel Riga: esce Sorokins ed entra Vlalukin

63' - Rischia la Fiorentina con un batti e ribatti in area allontanato da Ranieri.

62' - Cambio nel Riga: esce Simkovic ed entra Friesenbichler

59' - Jovic! La Fiorentina continua a spingere sulla sinistra dopo il gol: Sottil mette in mezzo, Steinbors esce e lascia lì il pallone ma il tiro di Jovic finisce addosso al portiere. Nulla di fatto.

56' - Biraghi lavora ottimamente un pallone sulla sinistra e mette in mezzo un cioccolatino che di sinitro al volo Barak infila all'angolino. All'ennesimo tentativo cade il muro dell'RFS: Fiorentina in vantaggio!

56' - GOOOOOLLL!!!! FINALMENTE LA FIORENTINA FA CENTRO CON BARAK!

55' - Cambio nella Fiorentina: entra Jovic al posto di Cabral.

53' - Sottil! Stavolta prova direttamente la conclusione che termina fuori anche se non di molto. Che fatica però per la Fiorentina trovare tiri in porta.

49' - Sottil subito attivo sulla sinistra con un paio di sgasate che però non portano a conclusioni in porta.

46' - Subito un tiro di Dodo che però finisce molto alto.

45' - SI RIPARTE AL FRANCHI! Un cambio per la Fiorentina: entra Sottil al posto di Kouame.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - Con l'ennesimo cross non concretizzato si va negli spogliatoi: punteggio di 0-0, ma quante occasioni da entrambe le parti.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

43' - Giallo per Lipuscek.

42' - Miracolo di Gollini! Bonaventura sbaglia un controllo da ultimo uomo e Ilic si lancia tutto solo verso il portiere viola, che con un grande intervento riesce a respingere la conclusione dell'attaccante della squadra lettone.

40' - Ilic! Colpisce potente da dentro l'area, ma spara fuori. Si fa vedere di nuovo in avanti l'RFS.

37' - Cosa si è mangiato Ranieri! Poteva bagnare con il gol il ritorno in campo, ma su un corner non riesce a spingere dentro da due passi un pallone veramente invitante.

36' - Barak! Risponde ancora Steinbors! Colpo di testa da due passi sul quale il portiere si esalta. Incredibile prestazione del portiere dell'RFS.

35' - Incredibile! Steinbors ipnotizza ancora Cabral! Bonaventura lo libera di petto davanti al portiere avversario, ma il tiro rasoterra viene parato. Punteggio sullo 0-0.

32' - Giallo per Panic che entra male su Barak a centrocampo.

32' - Terza occasione di seguito per Cabral, che ancora una volta colpisce di testa ma spara addosso a Steinbors. Ormai è una sfida tra attaccante e portiere.

31' - Ancora Cabral vicino al gol! Barak stoppa un pallone in area e il brasiliano lo calcia in scivolata: Steinbors ancora attento.

30' - Cabral! Colpisce di testa un cross dalla sinistra di BIraghi ma Steinbours si allunga e riesce a salvare i suoi.

29' - Gioco fermo per una pallonata in faccia presa da Saric. Staff medico in campo per controllare le sue condizioni, ma la Fiorentina proprio non riesce a trovare la via del gol.

27' - Serie di cross della Fiorentina che però non vengono intercettati dagli attaccanti viola.

24' - Dopo qualche minuto di attacchi dell'RFS, è Kouame a trovarsi a tu per tu con Steinbors che però in uscita riesce a fermarlo. Partita piuttosto brutta dopo i buoni primi minuti iniziali.

16' - Ikoné di tacco! Ennesima occasione per la Fiorentina con il francese che prova di "scorpione" a mettere in porta un cross di Biraghi. Palla fuori.

13' - Ikoné prova un tentativo tra un tiro e un cross in area ma colpisce male. Allontana ancora una volta l'RFS.

11' - Liscio di Quarta che libera Emerson al limite dell'area: il tiro del brasiliano però finisce tra le braccia di Gollini.

10' - Simkovic colpisce da due passi dopo una sponda di testa ma la conclusione è sbilenca e spara alto.

7' - Ancora sfortunata la Fiorentina con Kouame che sale in cielo su un cross e mette in mezzo un pallone sul quale però Cabral non arriva. Poi Barak spara fuori il sinistro.

6' - Palo di Barak! Velo in area di Ikoné, il centrocampista ceco prende la mira e scarica un sinistro che sbatte però sul legno. Ad un passo dal vantaggio la Fiorentina!

5' - Occasione anche per il Riga! Emerson Santana si trova a tu per tu con Gollini e spara fuori!

4' - Ancora Fiorentina pericolosa sempre sulla destra, questa volta però con Ikoné che dopo essersi accentrato prova il mancino: palla al portiere Seinbors.

1' - Prima occasione per la Fiorentina! Bel cross di Dodo che non viene allontanato subito al centro area. Alla fine l'RFS riesce a sbolognare la situazione.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

18.43 - Le due squadre entrano in campo in un clima molto strano per il Franchi per l'occasione semi-vuoto. Divisa viola per la Fiorentina, bianca con pantaloncini neri l'RFS.

La Fiorentina fa il suo esordio nei gironi di Conference League! Una partita che desta l'interesse dei più curiosi quella della squadra di Italiano, chiamata ad affrontare i lettoni dell'RFS Riga terzi nel loro campionato. Italiano l'ha detto chiaramente: guai sottovalutare l'impegno, e allora vedremo se i suoi uomini rispetteranno le richieste del mister. Firenzeviola vi racconterà come di consueto tutte le emozioni del match: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3):Gollini; Dodò, Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Kouame, Cabral, Ikone

A disposizione: Terracciano, Jovic, Saponara, Maleh, Terzic, Venuti, Zurkowski, Mandragora, Favasuli, Bianco, Krastev

RFS (3-4-2-1): Pavels; Vladislavs, Deocleciano, Pavels, Andrej, Elvis, Tomislav, Petr, Stefan, Zigas, Tomas, Gjebs

A disposizione: Gediminas, Vitalijs, Deniss, Jevgenjis, Da Silva, Kevin, Jovan, Kaspars, Gjebs, Renars