FIORENTINA-QATAR 0-0, RIVIVI IL LIVE DI FV!

19:51 - La sfida amichevole Fiorentina-Qatar si conclude a reti inviolate: 0-0. Poche occasioni create e tanti falli soprattutto da parte dei qatarioti. Termina qui anche il live di FirenzeViola.it

FINE SECONDO TEMPO

88' - Zurkowski tenta il cross dalla destra, Hassan devia in fallo laterale

84' - Grande controllo orientato di Nico che poi ha cercato Kouame in area senza successo

82' - Buono spunto offensivo di Teric che scambia con Sottil: cross del serbo che non riesce a sftuttare nessuno

78' - Nico prende un colpo da Salman, l'arbitro lascia giocare

76' - Triplo cambio per la Fiorentina: dentro Gonzalez, Sottil e Kouame, fuori Ikoné, Jovic e Saponara

75' - Zurkowski! Gran controllo e successiva conclusione del centrocampista che per poco ha sfiorato la rete. Respinta di Al-Sheeb

73' - Serie di cambi anche per il Qatar

72' - Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Nastasic e Bianco, dentro Igor e Amrabat

69' - Ancora Hassan falloso su Zurkowski. Il terzino qatariota sta rischiando in questa fase di gara

68' - Altro fallo di Hassan, stavolta su Venuti: l'arbitro ora opta per l'ammonizione

65' - Ancora possesso palla della Fiorentina in cerca di spazi, col Qatar chiuso in difesa

61' - Non ce la fa Dodo: al suo posto entra Venuti

60' - Hassan ferma irregolarmente Dodo con un calcione: il giocatore qatariota se la cava con un richiamo dell'arbitro

58' - Saponara prova l'imbucata per Jovic: c'è il muro della difesa avversaria

55' - Almoez Ali! Qatar pericoloso con il suo attaccante che ha provato a sorprendere Gollini da posizione ravvicinata, ma il portiere viola gli ha chiuso lo specchio della porta respingendo la conclusione

53' - Nastasic prova a servire Dodo con un lancio lungo: palla che finisce in fallo laterale

51' - Terzic fermato con veemenza sulla fascia sinistra da Mohamad, l'arbitro lascia correre

48' - Gli avversari viola provano a costruire il gioco a partire dalla difesa

45' - Si riparte! Stavolta è il Qatar a toccare il primo pallone

INIZIO SECONDO TEMPO

18:50 - La prima frazione di gara di chiude con la Fiorentina in vantaggio ma solo sul possesso palla. Qualche occasione creata, senza però trovare la rete: 0-0 il parziale

FINE PRIMO TEMPO

44' - Fase di questo primo tempo più "disordinata", con le squadre stanche e più fallose

40' - Giallo per Almoez Ali che, in barriera, si è mosso prima del fischio dell'arbitro

38' - Colpo alla testa per Bianco dopo un contrasto con Hassan. Il centrocampista si rialza subito, niente di grave

35' - Cambio per la Fiorentina: infortunio muscolare per Duncan che lascia il campo a Zurkowski

32' - Ancora Ikoné! Assist filtrante di Jovic per l'attaccante che a tu per tu con Al-Sheeb non è riuscito imbucare

29' - Ikoné! L'ex Lille ha provato il mancino a giro dal limite dell'area: palla di poco oltre il secondo palo

28' - Fallo di Bianco su Afif. Punizione in favore del Qatar

25' - Saponara pescato in posizione di fuorigioco

22' - Intanto c'è il cooling break per le due squadre, che si avvicinano alla panchina per abbeverarsi

21' - Resta a terra Khoukhi dopo un contrasto di gioco

20' - Saponara parte in dribbling dalla sinistra ma viene fermato irregolarmente da Hassan

16' - Inserimento in area gigliata di Mohamad premiato da Afif: il difensore del Qatar non è poi riuscito a concludere

14' - Palleggio della Fiorentina sulla trequarti avversaria

10' - Saponara! Servito in area l'esterno, prova a centrare la rete da posizione ravvicinata, trovando però la respinta di Al-Sheeb

9' - Ancora Duncan pericoloso con un cross basso sul quale non arriva nessuno

7' - Duncan prova a entrare in area e a saltare il portiere Al-Sheeb senza riuscirci

4' - Ikoné prova ad accentrarsi e a scaricare su Jovic, ma la difesa del Qatar anticipa l'ex Real

2' - I viola fanno girare il pallone in cerca di spazi

0' - Fiorentina che tocca il primo pallone della sfida

INIZIO PRIMO TEMPO

18:00 - Le squadre entrano in campo: maglia bianca da trasferta e pantaloncini viola per la Fiorentina, completo rosso per gli avversari del Qatar

17:50 - Queste le formazioni ufficiali della partita:

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Nastasic, Terzic; Mandragora, Bianco, Duncan; Ikone, Jovic, Saponara.

QATAR (5-3-2): Al-Sheeb; Mohamad, Al-Rawi, Khoukhi, Correia, Hassan; Waad, Thaimn, Boudiaf; Afif, Almoez Ali.

17:45 - Un saluto ai lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale della seconda gara amichevole della tournée austriaca della Fiorentina, contro il Qatar, il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 18