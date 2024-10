FIORENTINA PRONTA AL TOUR DE FORCE, STAVOLTA CON UN'ARMA IN PIÙ: L'IDENTITÀ DI SQUADRA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si inizia domani al Via del Mare di Lecce, dove la Fiorentina di Raffaele Palladino sarà impegnata alle 15:00, e si concluderà con il match casalingo contro l'Hellas Verona il 10 novembre. Un vero e proprio tour de force per la squadra viola, che affronterà sette partite in soli 21 giorni, giocando praticamente ogni 3 o 4 giorni senza avere mai una settimana intera per preparare il match successivo. Saranno incontri fondamentali che probabilmente mostreranno di che pasta è fatta la squadra dopo un inizio di stagione altalenante, con vittorie importanti contro Lazio e Milan, ma anche troppi pareggi e una sconfitta contro l'Atalanta.

Una nuova base solida

La Fiorentina affronterà questo nuovo ciclo di partite con maggiori certezze. Raffaele Palladino, in una recente intervista a Sky Sport, ha dichiarato che, dopo le prime partite ufficiali, il gruppo sta trovando una sua identità, rinforzata soprattutto dall'ultima vittoria contro il Milan. Questa partita ha lasciato un segno positivo, dando alla squadra la convinzione necessaria per ripetersi già a partire dalla gara di domani. Un altro aspetto importante è l'integrazione graduale dei nuovi acquisti, che stanno iniziando a fare la differenza, a parte qualche eccezione come Pongracic.

Il calendario

Sulla carta, il calendario di Serie A non sembra troppo proibitivo. La Fiorentina incontrerà squadre che attualmente hanno meno punti in classifica, come Lecce, Hellas Verona e Genoa, che affronterà nel turno infrasettimanale. I pericoli maggiori arriveranno dalle sfide contro Torino e Roma. In Conference League, i viola affronteranno il San Gallo in Svizzera e l’Apoel a Cipro, partite in cui la Fiorentina, nonostante le trasferte, parte favorita.

Spazio al turnover?

Con una partita ogni 72 ore, Palladino dovrà inevitabilmente fare affidamento sul turnover per evitare di sovraccaricare i titolari. Fortunatamente, la profondità della rosa gli permetterà di gestire le forze. Giocatori come Beltran, che ha giocato solo 194 minuti rispetto ai 765 di Moise Kean, e altri elementi come Ikoné, Sottil, Richardson, Kayode e Parisi, avranno un ruolo cruciale. Il contributo di questi calciatori, meno utilizzati finora, potrebbe essere decisivo in questo ciclo di partite ravvicinate.