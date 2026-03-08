Fiorentina-Parma 0-0, striscione della Fiesole contro il rallentamento dei lavori al Franchi

Nel finale di primo tempo del match tra Fiorentina e Parma che si sta disputando allo Stadio Artemio Franchi e che è attualmente fermo sullo 0-0, è apparso in Curva Ferrovia uno striscione di contestazione dei tifosi viola nei confronti dei rallentamenti nella ristrutturazione della Curva Fiesole. "La trave disallineata o la supercazzola prematura?", questo il commento della tifoseria gigliata.