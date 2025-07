Fiorentina, ok anche la seconda amichevole. Domani la Carrarese

La Fiorentina ha portato a casa anche la seconda amichevole. Dopo il test in famiglia e l'8-0 alla Primavera, Pioli ha voluto testare con il Grosseto che milita in serie D proprio qualcuno dei ragazzi di Galloppa come Puzzoli, Montenegro e Braschi oltre a Kouadio che era già in ritiro con la prima squadra. E proprio i ragazzi viola sono stati tra i protagonisti del 3-0 viola in Maremma. In gol infatti nei minuti finali del primo tempo sono andati Braschi e Montenegro anche se grande merito nel mandarli a rete è stato di Dzeko che ha confezionato un doppio assist, Bianco ha poi fatto il tris nella ripresa. I tifosi viola con uno striscione hanno rivolto un pensiero anche a Celeste Pin, per il quale è stato osservato anche un minuto di silenzio prima della sfida.

E domani inizieranno i test più probanti con la Carrarese in arrivo al Viola Park, prima della torunée inglese. Di sicuro Pioli contro la squadra di serie B partirà con l'undici titolare. Vedremo se verrà riproposto Sabiri che stasera è entrato al 60' con tutti gli altri big che in realtà non sono riusciti a segnare anche se Kean ci ha provato. Intanto, ha ribadito Pablo Marì a fine gara, l'importante è aver vinto e soprattutto messo minuti nelle gambe.