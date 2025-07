Mercato, il Flamengo guarda in casa viola. Stallo Dodo

vedi letture

Il Flamengo continua a guardare in serie A e dopo essersi interessato a Nzola, sul quale è sempre vigile il Pisa non dovesse arrivare a Simeone, secondo alcuni giornalisti brasiliani avrebbe fatto un'offerta di 15 milioni per Lucas Beltran.

Intanto è tutto fermo tra la Fiorentina e Dodo: si continua insieme, come da contratto. Il brasiliano è un calciatore viola nel caso non arrivino offerte da almeno 30 milioni. Nadir Zortea può comunque arrivare ma come sostituto di Niccolò Fortini o Riccardo Sottil.