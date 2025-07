FirenzeViola Squadra libera fino a lunedì, slitta visita di Gattuso

Dopo l'amichevole di questa sera con la Carrarese, Stefano Pioli ha dato il rompete le righe ai giocatori della Fiorentina. Finisce così la prima parte del ritiro, al Viola Park. La squadra si ritroverà infatti lunedì quando è prevista la partenza per l'Inghilterra, per la tournée che prevede altre tre amichevoli con squadre di Premier, Leicester, Manchester United e Nottingham Forest che FirenzeViola e Radio FirenzeViola seguiranno con un inviato.

Slitta dunque anche la visita del ct dell'Italia, Gennaro Gattuso, che era atteso alle 9.30 al Viola Park per parlare con Pioli e i giocatori come fatto oggi a Trigoria con la Roma, in virtù di un tour presso i ritiri delle squadre di serie A. Il suo arrivo insieme agli assistenti Riccio e Bonucci era stato annunciato dalla Federazione nel pomeriggio ma è destinato ad essere rinviato proprio per permettere ai giocatori viola di staccare la spina per due giorni prima del nuovo impegno.