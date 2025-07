Dagli inviati Grosseto-Fiorentina, allo Zecchini esposto uno striscione in ricordo di Celeste Pin

Alle 20:00 è in programma il calcio d'inizio della sfida tra amichevole tra Grosseto e Fiorentina. Prima del match, nella settore di stadio dedicato ai tifosi gigliati, alcuni sostenitori viola hanno esposto uno striscione in ricordo dell'ex difensore della Fiorentina, scomparso martedì 22 luglio, Celeste Pin. "Solo l'arroganza ci sconfisse. Ciao Celeste", questo il testo del cartellone. Oggi in campo la formazione di Stefano Pioli, proprio in onore della memoria di Celeste Pin, giocherà con il lutto al braccio. Di seguito le immagini dello striscione: