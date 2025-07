Dove vedere Fiorentina-Carrarese in programma stasera alle 20

La Fiorentina torna in campo stasera al Viola Park per l'ultima partita delle due settimane di ritiro a Firenze, all'indomani dell'amichevole giocata con il Grosseto. Contro la Carrarese Pioli sembra intenzionato a schierare stasera alcuni dei probabili titolari, a differenza di ieri dove invece sono scesi in campo tanti giovani.

Ma dove vedere la partita in programma allo stadio Curva Fiesole del Viola Park? L'amichevole sarà disponibile anche in diretta streaming sempre su DAZN: o tramite l'app per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma per seguirla sia da Pc che da dispositivi mobili. In alternativa, sarà possibile seguire la partita sul sito ufficiale della Fiorentina e su Youtube, oltre alla diretta radiofonica di Radio Firenzeviola.