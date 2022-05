FIORENTINA-ODRIOZOLA: RISCATTO SEMPRE PIÙ LONTANO

Arrivato la scorsa estate nientemeno che dal Real Madrid, in molti a Firenze auspicavano che Alvaro Odriozola - specie per quanto fatto vedere in passato nella Real Sociedad - potesse diventare parte integrante e stabile della Fiorentina che andava (e tuttora va) costruendosi, prendendosi un ruolo da protagonista che rendesse quasi automatico il successivo riscatto, seppure questo non fosse stato inizialmente fissato con gli spagnoli, limitandosi ad un esclusivo accordo verbale per una futura prelazione in caso di buona valorizzazione.

Le cose però non sono andate esattamente così: dopo un fisiologico periodo di inserimento, Odriozola è riuscito piuttosto rapidamente a conquistarsi un posto fisso nelle gerarchie di Italiano, costretto però più di una volta a dovervi rinunciare per via delle condizioni fisiche non sempre al top. Un aspetto comprensibile, se si guarda alle ultime due stagioni disputate da totale comprimario che l'hanno visto ben poco impegnato. Di recente, però, quello del classe '95 si è trasformato in una sorta di calvario. Uscito per infortunio il 13 marzo contro il Bologna, è tornato in campo per una mezz'ora a Salerno e poi contro l'Udinese, salvo poi fermarsi nuovamente. Adesso sta meglio ed è tornato in gruppo, ma sulla sua presenza lunedì sera nella sfida europea alla Roma rimane il dubbio.

Così come il suo futuro, specialmente quello a tinte viola. Allo stato attuale delle cose, una permanenza di Odriozola a Firenze è scenario particolarmente complicato e lontano. Oltre alla questione legata a valutazioni fisiche, già spiegata sopra, c'è infatti un aspetto economico tutt'altro che secondario: lo stipendio del terzino con il Real Madrid è di 4 milioni di euro netti (in questa stagione pagati quasi interamente dai Blancos), senza considerare i 20 milioni di euro circa richiesti per averlo a titolo definitivo. Già dallo scorso febbraio il procuratore Beppe Bozzo (QUI la foto di una sua venuta fiorentina) ha iniziato a tessere i contatti in vista dell'estate ma al momento le parti vengono ancora segnalate come molto lontane tra loro. Con la stagione che va concludendosi, ed Odriozola che in quanto a minuti di gioco ha fatto appena meglio di Venuti (1837' contro 1764' e 26 presenze contro 25), difficile pensare che un riavvicinamento possa accadere proprio in queste ultime settimane con la possibilità semmai di sondare ulteriori piste (prolungamento del prestito?).