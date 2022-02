ODRIOVIOLA: AFFARE PARTITO. BOZZO DA ACF: ÁLVARO SPINGE MA IL REAL PRENDE TEMPO

L’operazione per l’acquisto a titolo definitivo di Alvaro Odriozola è ufficialmente partita. Ancora siamo agli inizi della trattativa e nulla è stato definito in modo certo ma la volontà da parte della Fiorentina (e del calciatore) ormai appare chiara. Si può spiegare anche così il faccia a faccia che questa mattina è andato in scena al centro sportivo Astori tra la dirigenza viola, nelle persone di Joe Barone e Daniele Pradè, e il noto manager Giuseppe Bozzo (immortalato in esclusiva da Firenzeviola.it) che la scorsa estate ha curato in qualità di intermediario - essendo molto vicino alla vicende del Real Madrid - il passaggio a Firenze del terzino, arrivato però solo in prestito secco.

Fiorentina decisa all'acquisto

Le prestazioni convincenti del difensore basco (oggi pedina imprescindibile dell’undici di Italiano) e il feeling immediato che si è creato tra il giocatore e Firenze sono cresciuti però a vista d’occhio e non è un caso che la Fiorentina si sia già da tempo messa in moto per provare a trovare un punto di incontro con le Merengues per acquistare a titolo definitivo Odriozola. Un’opzione che anche oggi, nell’incontro con Bozzo durato oltre un’ora e mezzo, è stata con forza ribadita al manager. Nonostante l'ottimismo di fondo, tutto però è ancora molto prematuro. Visto che da un lato i costi dell’operazione sono molto alti e soprattutto i piani del Real Madrid per la sua fascia destra in vista dei prossimi anni non sono ancora del tutto chiari.

Gli spettri di Hakimi e Theo

Gli addii troppo precoci di Achraf Hakimi e Theo Hernandez - uno cresciuto nel vivaio dei blancos, l’altro passato solo un anno ma poi esplosi entrambi altrove, facendo le fortune di altri club - sono due fantasmi che stanno in questa fase frenando le intenzioni del Real nella trattativa con la Fiorentina, così come - aspetto non di poco conto - l’eventuale nuovo ingaggio che il terzino potrebbe avere nel caso in cui si arrivasse all’acquisto definitivo (per una cifra al momento non inferiore ai 20 milioni di euro), anche se in tal senso gli sgravi fiscali dopo la seconda stagione in Italia dello spagnolo potrebbero aiutare. I presupposti per il grande colpo, in ogni caso, ci sono tutti anche se i tempi per il momento non sono maturi. A Firenze non resta che aspettare. E sperare.