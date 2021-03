FIORENTINA-MILAN 2-3, Rivivi il LIVE di FV!

19.55 - Fiorentina che ci aveva creduto dopo il momentaneo vantaggio di Ribery. Poi una difesa un po' troppo blanda ha permesse al Milan di recuperare e poi superarla nel risultato. Resta l'amaro in bocca alla squadra di Prandelli, protagonista di una partita comunque coriacea.

90' +4' - FINISCE QUA! Milan batte Fiorentina 3-2.

90' +2' - Ribery crossa direttamente fuori con il sinistro. La Fiorentina non riesce ad attaccare.

90' +2' - Giallo per Meite che perde tempo.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

90' - Cambio nel Milan. fuori Calhanoglu, dentro Meite.

89' - Giallo a Kouame dopo un contrasto con Dalot.

87' - Bonaventura! Prova il sinistro piazzato dal limite: palla che esce di poco a lato.

86' - Alla fine su un cross di Callejon si oppone Calhanoglu.

85' - Azione infinita della Fiorentina che ha palla da almeno 3 minuti.

82' - Fiorentina che sta provando un assalto finale. Tutti nella metà campo del Milan i giocatori.

80' - Cambia anche il Milan: esce Diaz, entra Krunic.

79' - Doppio cambio nella Fiorentina: entrano Koaume e Callejon, escono Martinez Quarta e Pulgar.

79' - Castillejo ci prova dal limite con il sinistro: palla alta.

78' - Venuti non entrato benissimo in campo. Dopo il buco sul gol subito, il laterale spreca una buona azione e regala palla a Kessie.

75' - Si fa dura ora per la Fiorentina, evidentemente colpita dal gol preso. Gestisce palla il Milan.

72' - Kessie taglia in due la difesa viola e serve Calhanoglu, che cadendo trova l'angolino e batte Terracciano. Milan in vantaggio.

72' - GOL DEL MILAN. Ha segnato Calhanoglu.

71' - Cambio nella Fiorentina: esce Castrovilli, entra Venuti.

68' - Altro tiro di Calhanoglu, deviato con la nuca da Pezzella. La Fiorentina però sta soffrendo ora.

67' - Theo Hernandez! Gran palla di Diaz, che pesca l'esterno in area con un lob: colpisce debolmente con la punta Hernandez, che spedisce fuori di poco.

65' - Giallo a Prandelli per proteste.

65' - Serie di tiri pericolosi poi del Milan, con l'azione che si conclude con una conclusione di Calhanoglu che finisce in curva.

65' - Palo di Ibrahimovic! Tiro-cross con l'esterno che per poco non sorprende Terracciano.

62' - Chiede un rigore il Milan! Diaz non colpisce bene in area e Caceres manca il pallone colpendo però solo di lato l'attaccante del Milan che si lascia cadere vistosamente. Niente da segnalare per Guida.

60' - Ribery non riesce a servire a dovere Bonaventura dopo un ottimo break del centrocampista. occasione sprecata in contropiede per la Fiorentina.

59' - Rischia l'autogol Theo Hernandez, colpendo con la nuca un cross da corner. Palla tra le braccia di Donnarumma.

58' - Doppio cambio nel Milan: entra Castillejo al posto di Saelemaekers ed entra Bennacer per Tonali.

57' - Sul calcio d'angolo colpisce Kjaer, che serve casualmente Diaz per il quale è un gioco da ragazzi mettere in rete. Pari al Franchi.

57' - GOL DEL MILAN! Ha segnato Brahim Diaz.

56' - Terracciano con la punta delle dita toglie la palla dalla porta, calciata direttamente a rete da Calhanoglu.

56' - Dal corner viola viene ribaltata l'azione e Pulgar chiude in corner. Stavolta per il Milan.

55' - Buona azione di Vlahovic che in area regge il contatto con Tomori e poi viene fermato da Kjaer in corner.

53' - Milan che si sta riversando in avanti per tentare di ribaltare il risultato.

51' - Una grande sponda di Vlahovic per Ribery, che in area prende la mira e con il sinistro centra l'angolino: Fiorentina in vantaggio!

51' - GOOOOLLL!! GOOOOOOLLL!!! GOOOOLLL!!! HA SEGNATO RIBERY!!!

49' - Brahim Diaz recupera palla e fa ripartire il Milan, anche se sbaglia il passaggio per Ibrahimovic.

47' - Abbattuto Ribery sulla trequarti: Dalot si becca il giallo.

45' - SI RIPARTE AL FRANCHI! Nessun ulteriore cambio nelle due squadre.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - Nient'altro da aggiungere in questo primo tempo: squadre negli spogliatoi sul punteggio parziale di 0-0.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

45' - Niente di fatto sul corner, con Pulgar costretto a fermare Calhanoglu con una gamba tesa.

44' - Cambio nella Fiorentina: entra Terracciano al posto di Dragowski.

43' - Si butta a terra Dragowski, che costringe l'arbitro a fermare il gioco. Non c'è tempo per riscaldarsi per Terracciano.

42' - Problemi per Dragowski, che chiede il cambio. Pronto ad entrare subito Terracciano.

41' - Giallo per Calhanoglu, che protesta dopo un fallo fischiato su Ribery.

40' - Calhanoglu! Palla fuori di pochissimo su un tiro dal limite con il destro. C'è praticamente un'azione al minuto.

39' - Tiro-cross pericoloso di Castrovilli, liberato ancora da un ottimo Eysseric sulla sinistra. La palla termina sul fondo senza che nessuno riesca ad intervenire.

37' - Sinistro potente di Hernandez dopo uno schema da corner. Palla in curva.

35' - Traversa di Ibrahimovic! Si muove ancora sul filo del fuorigioco, ma contrastato da Martinez Quarta colpisce troppo sotto: palla che si stampa sul palo alto, ma la Fiorentina continua a lasciare tutto solo in area lo svedese.

34' - Fallo di Kjaer su Pezzella sul corner. Palla a Dragowski.

33' - Theo Hernandez resta straripante sulla sinistra: il suo cross per fortuna viene messo in corner da Caceres, attento in copertura.

31' - Anche a rivedere l'azione lascia perplessi la decisione dell'arbitro. Ribery si lascia un po' andare, ma Diaz ha trattenuto vistosamente Ribery.

30' - Chiede un rigore la Fiorentina! Ribery viene steso da Diaz in area ma per l'arbitro non c'è nulla.

29' - Incrocio dei pali pazzesco di Pezzella! Colpisce con il tacco il capitano viola, che si dispera però: il pallone termina sul palo con Donnarumma immobile.

29' - Bella punizione di Pulgar, bloccata stavolta però da Ibrahimovic che mette in corner.

28' - Altro fallo guadagnato da Castrovilli sulla sinistra. Curiosamente nello stesso posto da cui Pulgar ha realizzato l'1-1.

26' - Solo una manata al volto per Ribery, che rientra in campo.

25' - Botta presa da Ribery dopo uno scontro con Milenkovic. Resta a terra dolorante il francese.

23' - Castrovilli prova a saltarli tutti e quasi ce la fa, ma Tomori con un grande scatto lo ferma in scivolata. Fiorentina comunque combattiva fin qui.

19' - Intanto Vlahovic non le manda a dire a Ibrahimovic, l'arbitro è costretto a ritardare il rinvio dal fondo di Dragowski per calmare l'attaccante della Fiorentina.

17' - Un tiro magistrale di Pulgar, che da posizione defilata trova il sette. Donnarumma si allunga, tocca ma non riesce ad evitare il gol: parità al Franchi!

17' - GOOOOLLLL!! GOOOOOLLL!!! UNA PERLA DI PULGAR!

16' - Bella giocata di Castrovilli che dalla sinistra rientra e si fa stendere al limite da Dalot. In precedenza un colpo ditesta inspiegabile di Milenkovic che in impostazione ha regalato palla a Diaz.

14' - Ci prova anche Bonaventura con il sinistro in volo. Altra palla in curva.

12' - Caceres calcia dal limite dell'area, ma spara alto con il sinistro.

10' - Dopo un controllo del VAR viene convalidato il gol. Fiorentina in svantaggio già dopo 10 minuti.

9' - Da valutare la posizione dello svedese, che parte sulla linea del fuorigioco e si trova tutto solo davanti a Dragowski. Sinistro all'angolino e gol del Milan.

9' - GOL DEL MILAN! HA SEGNATO IBRAHIMOVIC.

9' - Altro cross pericoloso, ancora chiuso da Milenkovic. Altrimenti sarebbe stato tutto solo Ibrahimovic.

7' - Milenkovic chiude provvidenzialmente su Tonali, il cui cross avrebbe trovato due giocatori del Milan soli in area. Si salva la Viola.

4' - Salva sulla linea Tomori! Caceres fa sponda su un calcio d'angolo, la palla scavalca Donnarumma ma il difensore del Milan è il più lesto a respingere. Occasione per la Fiorentina.

2' - Subito buoni ritmi al Franchi, impostati soprattutto dal Milan che sembra voler partire forte.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dal Milan, oggi in tenuta bianca. Fiorentina in completo viola.

La Fiorentina è chiamata all'impresa contro il Milan lanciato in classifica e voglioso di sfruttare la sconfitta della Juventus. La squadra di Prandelli, reduce dall'importantissima vittoria contro il Benevento, ha poco da perdere ma molto da guadagnare: in caso di vittoria i fantasmi della retrocessione sarebbero sostanzialmente spazzati via. Parola al campo dunque: restate con FirenzeViola.it per seguire tutte le emozioni della sfida.

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-4-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Eysseric; Ribery, Vlahovic.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, B. Diaz; Ibrahimovic.