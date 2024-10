FIORENTINA-MILAN 2-1, Rivivi il LIVE di FV!

Fonte: Cronaca a cura di Samuele Fontanelli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

22:50 -Con la partita terrmina qui anche la diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le notizie e le voci dal post-partita.

22:45 - La Fiorentina, grazie ai due top player del suo mercato estivo, riesce ad ottenere la seconda vittoria del suo campionato. Decisivi ancora Albert Gudmundsson e David De Gea. Il nuovo numero 10 viola ha segnato la rete del 2-1 e lo spagnolo ha parato due rigori. Fiorentina che sale così a 10 punti in classifica.

95' - FINISCE QUI!! SECONDA VITTORIA IN CAMPOIONATO PER LA FIORENTINA!!!

95' - Giallo per Bove. Finale teso al Franchi.

94' - TRAVERSA DI KEAN!!!! Il centrvanti azzurro prova a colpire da fuori ma la sua botta finisce sulla traversa e poi rimabalza fuori.

93' - Cambio viola. Fuori Colpani e dentro Kayode

91' - Ranieri decisivo su Abraham. Il centrale spezzino blocca il tiro diel britannico dentro l'area.

90' - CINQUE MINUTI DI RECUPERO

88' - Fiorentina che si è abbassata. Il Milan preme sotto la Curva Ferrovia. Viola in difficoltà.

87' - Occasione Milan. Chukwueze calcia male dopo una bella iniziativa dal limite dell'area.

86' - Parata mostruosa di De Gea sul tiro deviato di Chukwueze. Ad aggiungere difficoltà Morata che davanti a lui sfiora la sfera.

84' - ROSSO PER PALLADINO PER PROTESTE.

82' - Secondo cambio per Fonseca. Fuori Pulisic e dentro Chukwueze.

81' - Si riparte con il rinvio di De Gea.

80' - A terra Comuzzo, crampi per il classe 2005. Palla fuori dal campo e gioco fermo.

76' - Doppio cambio per la Fiorentina. Esce Gudmundsson per fare spazio a Kouame. Fuori poi anche Adli per Biraghi. Out gli autori dei due gol dei viola.

74' - Rimessa lunga di De Gea che arriva addirittura a Kean con il Milan mal posizionato. Il centravanti azzurro appoggia per Gudmundsson che di destro la tiene bassa e punisce Maignan da fuori area. In una gara in cui si era visto poco il nuovo numero 10 viola sta decidendo il match.

73' - GOOOOOOOOOOLLLLL! ALBERT GUDMUNDSSONNNN!!! 2-1

72' - Giallo per Reijnders che litiga con la Maratona del Franchi. Cambio Milan fuori Leao e dentro Okafor.

71' - Abraham lanciato a rete prova a colpire in diagonale dalla destra, bravo ancora de Gea a deviare il tiro dell'inglese.

71' - Check finito. Tutto regolare. Niente rigore per la Fiorentina.

70' - Kean su cross di Dodo prova a girare in acrobazia ma palla che finisce alta. Durante l'azione proteste viola per ilmcontatto in area tra Reijnders e Colpani. Check in corso.

68' - CHIUSURA MOSTRUOSA DI RANIERI. Il centrale spezzino in scivolata è risucito a deviare il filtrante di Leao per l'inserimento di Pulisic.

67' - Primo cambio del match. Fuori Cataldi e dentro Amir Richardson.

66' - Gabbia vicino al raddoppio. Ocasione per i rossoneri dopo il brivido subito sul tiro di Kean.

64' - OCCASIONE FIORENTINA!!! Kean da solo in area non trova la porta provando a colpire al volo. Il centravanti azzurro arriva scordianto a calciare un bel pallone, seppur non facile da mettere in rete, messo dentro da Gosens.

63' - Cross di Emerson Royal e bravissimo Comuzzo a mettere fuori e subire anche fallo. Fiorentina in difficoltà il Milan adesso ha il pallino del gioco in mano.

61' - Inserimento sulla destra di Pulisic che ben servito in area da Theo Hernandez al volo batte De Gea sul secondo palo. Quarta gara di campionato a segno consecutiva per l'americano.

60' - GOL DEL MILAN. A SEGNO PULISIC

59' - Milan che continua a spingere. I rossoneri hanno alzato il baricentro. Viola in difficoltà in questo avvio di ripresa.

57' - Questa volta alla sua destra. De Gea ancora decisivo nel parare il secondo rigore al Milan. Terzo rigore sbagliato nel match. Prima Kean, poi Theo e infine Abraham.

56' - ANCORA DE GEAAAAA!!!!!! PARA ANCHE IL RIGORE DI ABRAHAM!!!!

56' - Rigore confermato. Batte Abraham.

55' - Check in corso. Ma dalle immagini sembra che, sugli svuluppi di un corner, Kean abbia colpito in area per spazzare il piede di Gabbia che arriva prima.

54' - ANCORA RIGORE PER IL MILAN!!

51' - Il pubblico del Franchi acclama Adrian Mutu, presente in tribuna per assistere al match, con cori e applausi.

50' - Recupero palla del Milan sulla trequarti. Palla per Abraham che prova da dentro l'area a servire un compagno, brava la difesa viola a liberare.

48' - KEAN SEGNA MA IN FUORIGIOCO!!!! Il centravanti gigliato ha provato a fare la classica mezzaluna sulla linea dell'offside ma non è riuscito a rimanere in gioco.

46' - SI RIPARTE AL FRANCHI! Nessun cambio per i due allenatori. Si riparte con gli stessi 22 scesi in campo dal primo minuto.

--- INTERVALLO ---

48' - Si chiude il primo tempo al Franchi. Viola avanti 1-0 grazie alla rete di Adli. Da sottolineare i due rigori sbagliati da Kean per i viola e da Theo per i rossoneri. Bravissimo De Gea a ribattere il penalty del capitano dei meneghini.

47' - OCCASIONE MILAN. Cross di Leao per Abraham che mette giù di petto e colpisce. Para De Gea.

46' - PARA DE GEAAAAA!!!!! Bravissimo il portiere spagnolo a tuffarsi alla sua sinistra e a deviare in corner il penalty di Theo Hernandez.

44' - RIGORE MILAN. Pulisic per Reijnders che viene abbattuto in area da Ranieri. Sul pallone Theo.

43' - Giallo per Morata per un fallo ai danni di Dodo a centrocampo.

39' - Dodo per Kean, Maignan esce ma non blocca. Poi Colpani è il più lesto ad arrivare sul pallone ma il suo pallonetto finisce alto.

36' - Leao prova a replicare subito. Il portoghese recupera palla su Dodo e punta la porta ma il suo tiro viene bloccato facilmente da De Gea.

35' - Dopo il gol giovedì in Conference League segna anche in campionato Adli. Settimana perfetta per il francese e gol dell'ex per lui che punisce Maignan con un preciso destro dal limite dell'area che finisce nell'angolo basso alla sinistra del portiere rossonero. Grande giocata del mediano gigliato che prima di calciare si era liberato bene di due avversari.

35' - GOOOOOOOLLLL!!! ADLIIIIIII. 1-0 FIORENTINA!!!

34' - Dodo salva la Fiorentina. grande lavoro in chiusura di Dodo che anticipa Morata in area piccola su cross di Pulisic. Adesso il Milan sta spingendo.

32' - Bravo ancora Conmuzzo in marcatura su Tomori cercato da Theo da corner. Intanto ammonito Fonseca per proteste da Pairetto.

30' - Occasione Milan!!! Ci prova Leao da fuori. Decisivo Comuzzo a deviare il pallone sul tiro del portoghese. Palla alta sopra la traversa.

29' - KEAN METTE IL PALLONE IN RETE MA IN FUORIGIOCO. Si rimane sullo 0-0. Su tiro di Catraldi la palla sbatte su Colpani e poi il centrvanti azzurro era andato a battere ma in posizione irregolare Maignan.

28' - Gabbia di testa su cross di Royal nato dagli sviluppi di una punizione dalla trequarti. Il centrale però non torva la porta.

26' - La Fiorentina sembra non aver subito la botta psicologica dell'errore di Kean dal dischetto e sta continuando a spingere per provare a trovare il vantaggio.

24' - Errore in disimpegno di Theo. Colpani recupera e salta Morata che lo stende al limite. Punizione viola e giallo per proteste a Tomori.

21' - PARA MAIGNAN. Bravo il portiere francese non solo a parare ma anche a bloccare il tiro del centravanti azzurro alla sua destra.

20' - RIGORE PER LA FIORENTINA!! Kean sul pallone!!

19' - On Field Review. Contatto in area tra Dodo e Theo Hernandez. Il francese colpisce solo il piede del brasiliano e non il pallone nel tentativo di spazzare. Pairetto al VAR.

18' - Colpani prova a mettere il pallone in aerea ma bravo Maignan in uscita alta a mettere fuori. Fiorentina che si fa vedere dalle parti della porta rossonera.

16' - OCCASIONE PER COLPANI. L'ex Monza parte dalla destra, si accentra sul mancino e prova a giro. Palla alta sopra la traversa difesa da Maignan.

15' - Occasione Milan. Cross di Royal e testa di Morata. Palla di poco alla destra della porta difesa da De Gea. Il centravanti del Milan ha sovrastato ranieri nel duello aereo.

13' - Squadre corte e partita bloccata al Franchi. La Fiorentina in fase difensiva sembra essersi messa a specchio rispetto al Milan, ovvero con un 4-4-2 con Colpani e Bove sulle corsie.

12' - Colpani batte verso la porta, ma è bravo Morata a mettere fuori.

11' - lancio di Adli per Kean che con caparbietà e fisicità protegge il pallone e conquista una punizione importante sulla trequarti.

9' - Gabbia sul primo palo su calcio piazzato ha provato a girare in porta senza trovare lo specchio.

8' - Giallo per Dodo. Il brasiliano si fa rubare il pallone da Leao e lo mette giù commettendo fallo prima del suo ingresso in area di rigore.

7' - Prima azione pericolosa del Milan con Rejnders che serve Morata. Lo spagnolo gira la palla in mezzo ma Comuzzo è bravo a spazzare.

5' - Buona giocata di Gudmundsson che dopo aver recuperato palla su Royal prova un dribbling e conquista una rimessa laterale.

3' - Lancio dalla difesa per Kean, colto però in fuorigioco.

2' - Fiorentina che tiene il possesso del pallone in questi primi minuti di gara.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone per la Fiorentina.

Un minuto di silenzio in memoria di Franco Chimenti presidente della Federgolf scomparso nei giorni scorsi.

La settima giornata di campionato si chiude con il match del Franchi tra Fiorentina e Milan. I gigliati, reduci dal successo in Conference League contro i New Saints, in Serie A vengono dal pareggio 0-0 nel derby dell'Arno contro l'Empoli. Per i viola fino ad ora solo una vittoria in campionato contro la Lazio lo scorso 22 settembre. I viola andranno a caccia dei tre punti per raggiungere Empoli, Roma e Atalanta a quota 10. Il Milan invece, reduce dalla sconfitta di Leverkusen, in campionato viene da tre vittorie consecutive. Segui con Firenzeviola.it tutte le emozioni della sfida!

Queste le scelte dei due allenatori:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi; Bove, Colpani, Gudmundsson; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Sottil, Beltran, Ikone, Moren, Richardson, Martinez Quarta, Kayode, Parisi, Kouame. All.: Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. A disposizione: Torriani, Raveyre, Terracciano, Jimenez, Pavlovic, Thiaw, Musah, Zeroli, Okafor, Chukwueze, Camarda. All.: Fonseca