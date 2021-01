FIORENTINA-INTER 1-2, Rivivi il LIVE di FV!

17.37 - Con la partita termina qua anche la nostra diretta testuale. Restate su FirenzeViola.it per tutte le notizie e le voci dal post-partita.

17.35 - Una Fiorentina coriacea cade per un gol di Lukaku e abbandona la Coppa Italia. Buoni segnali per Prandelli soprattutto da Kouame autore di un gol pregevole.

120' +3' - FINISCE LA PARTITA. Passa l'Inter con un gol di Lukaku all'ultimo minuto.

120' +2' - Giallo per Lukaku che allontana il pallone.

120' +2' - Protesta Vlahovic per un contatto dubbio in area con Ranocchia. Massa non ci sente e lascia proseguire.

120' +1' - Giallo per Sanchez.

120' - Assegnati 2 minuti di recupero.

119' - Cross di Barella che pesca Lukaku tutto solo a centro area. Questa volta il belga non può sbagliare. Inter in vantaggio.

119 ' - GOL DI LUKAKU! L'Inter va sul 2-1.

119' - Tiro da casa sua di Bonaventura che però calcia più vicino alla bandierina che alla porta di Handanovic.

118' - Ottima chiusura di Venuti su Perisic dopo un cross solo deviato da Martinez Quarta. Prende fallo l'esterno viola.

117' - Giallo per Ranocchia che ferma il contropiede viola.

117' - Lukaku! Salva Terracciano! L'attaccante dell'Inter ciolpisce di testa tutto solo a centro area, ma d'istinto il portiere viola si oppone.

116' - Sul primo corner il pallone attraversa l'area dopo un tocco viola e termina dalla parte opposta. Altro calcio d'angolo.

115' - Perisic salta sopra Venuti che però lo ostacola: palla in corner.

114' - Ritmi drasticamente calati in questo finale. Squadre in cerca dell'episodio che potrebbe decidere la gara.

111' - Giallo ad Hakimi per un fallo su Castrovilli, ancora tra i più attivi in campo.

110' - Rientra anche se dolorante Vlahovic. Viola che tornano in 11.

109' - Botta presa là dove non batte il sole per Vlahovic, costretto ad abbandonare momentaneamente il campo.

108' - Botta subita da Vlahovic dopo aver combattuto al limite dell'area. Gioco fermo qualche istante per permettere le cure.

105' - PARTE IL SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE!

--- INTERVALLO ---

105' +1 - FINE PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE!

105' - Altra parata di Terracciano, questa volta su Eriksen. Tiro dalla distanza piuttosto centrale, intervento sicuro del portiere viola.

102' - Salva Terracciano su Sanchez! Colpo di testa da distanza ravvicinata, ma conclude centrale: Terracciano si oppone!

100' - Mentre Vlahovic perde un pallone che rischia di diventare sanguinoso, Barella non aggancia su un suggerimento di Lukaku in area e grazia i viola.

98' - Tiro-cross di Castrovilli che non impensierisce Handanovic anche se non esce di molto.

98' - Cambio nella Fiorentina: fuori Kouame, dentro Callejon.

96' - Bonaventura calcia in porta dopo una buona giocata di Kouame in serpentina. Blocca Handanovic, la conclusione era debole.

95' - Bella azione della Fiorentina che si conclude con un cross basso di Venuti respinto da Kolarov.

94' - Cambio nell'Inter: fuori Vidal, dentro Brozovic.

93' - Traversa dell'Inter! Cross di Perisic deviato, Terracciano viene messo fuori causa ma il legno alto salva i viola. Poi Lukaku calcia in area ma non trova la porta.

91' - Venuti! Subito pericolosa la Fiorentina con l'esterno che sterza e calcia dalla distanza: blocca Handanovic.

90' - Riprende la sfida! Nessun cambio da parte dei due allenatori.

--- INTERVALLO ---

90' +2' - FINISCE IL SECONDO TEMPO! Si va ai supplementari!

90' +1' - Gran secondo tempo di Castrovilli che recupera palla su Hakimi e poi prende un fallo utilissimo.

90' - Assegnati 2 minuti di recupero.

86' - Hakimi! Igor non riesce a tenerlo e in area scarica il destro: si oppone Terracciano che salva.

84' - Giallo per Vidal che entra male su Venuti.

82' - Bonaventura! Serpentina e destro potente in area: respinge Handanovic. Molto meglio nel secondo tempo l'ex Milan.

81' - Cambio nell'Inter: entra Barella per Gagliardini.

80' - Sanchez si mangia un gol! Perisic scappa a Venuti e mette in mezzo un cross che Sanchez deve solo spingere in porta. Ma il cileno liscia il pallone che termina sul fondo: si salva la Fiorentina!

79' - Giallo anche per Igor che entra duro su Vidal.

79' - Giallo per Eriksen che stende Kouame a centrocampo.

77' - Buona sortita di Venuti che dopo un dribbling su Perisic calcia con il mancino: conclusione debole tra le braccia di Handanovic.

74' - Hakimi! Duetta con Lukaku e calcia di punta da distanza ravvicinata: palla fuori di un soffio. Brivido per Terracciano.

72' - Fiorentina che gioca molto meglio dopo il gol realizzato. Anche se dai corner di Biraghi non scaturisce granché.

69' - Doppio cambio nell'Inter: esce Lautaro, entra Lukaku, esce Young, entra Hakimi.

68' - Conclusione da lontanissimo di Kolarov: potente ma centrale, blocca Terracciano.

64' - Buona offensiva di Bonaventura che semina il panico e viene fermato in corner al limite dell'area. Nulla di fatto poi sul calcio d'angolo di Biraghi.

61' - Cambio nell'Inter: esce Skriniar, entra De Vrij.

60' - Perisic si alza in area e colpisce bene di testa, ma conclude centrale. Blocca Terracciano.

58' - Giallo per Kouame che si è tolto la maglietta nell'esultanza incontenibile.

57' - Batti e ribatti in area, il pallone viene sputato al limite dell'area, Kouame stoppa e scarica un destro all'angolino bellissimo. Pareggio al Franchi!

57' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOLLLL!! KOUAME!!! CHE GOL!!

56' - Kouame viene steso due volte da Skriniar. Dalla panchina viola invocano il secondo giallo ma Massa grazia lo slovacco.

54' - Bonaventura liscia un'ottima occasione, non colpendo un cioccolatino servito da Castrovilli.

53' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Eysseric e Caceres, dentro Vlahovic e Venuti.

47' - Occasione monumentale per Lautaro! Martinez Quarta buca l'intervento su un cross, Lautaro stoppa il pallone e da due passi spara incredibilmente fuori. Si salva la Fiorentina!

45' - SI RIPARTE AL FRANCHI! Nessun cambio nelle due squadre.

--- INTERVALLO ---

45' +3' - Non succede più niente nel recupero: FINE PRIMO TEMPO.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

45' - Giallo per Skriniar che stende Bonaventura.

44' - E toglie il rigore! Valutato corretto l'intervento di Skriniar. Si infiammano gli animi al Franchi.

43' - Massa va al VAR per valutare l'episodio.

42' - FISCHIATO UN RIGORE ALLA FIORENTINA! Ma proteste veementi dell'Inter. Kouame cade in area dopo un contatto con Skriniar, l'arbitro indica il dischetto ma il VAR dovrà valutare.

40' - GOL DELL'INTER! Vidal dagli undici metri non sbaglia e realizza il gol dello 0-1.

39' - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Punito l'intervento di Terracciano dopo la conclusione del cileno. Dal dischetto andrà Vidal, anche se il rigore lascia qualche dubbio.

38' - Arbitro che sta valutando con il VAR l'intervento di Terracciano su Sanchez.

37' - Occasionissima Inter! Tiro dalla distanza di Eriksen, deviato probabilmente con un braccio da Sanchez. Terracciano non trattiene e Sanchez calcia da due passi, centrando però il palo. Poi Lautaro viene chiuso da Milenkovic.

32' - Colpo subito da Biraghi sul corner. Gioco fermo per permettere le cure all'esterno viola, ex della partita.

32' - Nulla di fatto dal corner nerazzurro.

31' - Colpo di testa da distanza ravvicinata di Gagliardini, sulla quale è bravo Milenkovic ad opporsi. Palla in corner.

27' - Caceres attento in difesa: segue Perisic e sul cross di Young chiude in corner.

26' - Altro giallo per la Fiorentina: Bonaventura.

25' - Poche le occasioni fin qui, anche se la partita è piacevole. La sensazione è che sarà un episodio a sbloccare la gara.

23' - Regge comunque il muro in difesa della Fiorentina, ben messa in campo in questa prima parte di primo tempo. L'Inter non trova particolari spazi.

19' - Pericolosa l'Inter in contropiede su palla rubata ad Eysseric. Salva Igor, anche se poi viene fischiato un fuorigioco.

15' - Batti e ribatti in area dell'Inter, con Kouame che sale in cielo ma viene contrastato. Si salva l'Inter.

12' - Skriniar lasciato totalmente da solo a centro area sul corner. Lo slovacco per fortuna spara in curva di testa.

11' - Grande chiusura di Castrovilli a murare una conclusione a botta sicura di Lautaro Martinez in area. Il 10 viola intercetta il tiro in scivolata.

10' - Prima conclusione della Fiorentina, anche se velleitaria. Milenkovic tenta il destro dalla distanza ma termina lentamente sul fondo.

9' - Eriksen murato al limite dell'area da Martinez Quarta.

8' - Igor salva tutto con un bell'intervento aereo a centro area. Ma l'Inter sta salendo nella pressione.

6' - Primo giallo della sfida: Eysseric stende Lautaro a centrocampoe si prende l'ammonizione.

3' - Inter che si rende pericolosa in area, con Amrabat che ferma Sanchez. Buoni ritmi comunque a Firenze.

2' - Inizio piuttosto fisico al Franchi. Le due squadre prediligono gli scontri al gioco in questi primi minuti.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, in consueta divisa viola.

14.59 - Squadre che entrano in campo in questo momento. Qualche istante e prenderà il via il match.

Ritorna il calcio giocato al Franchi, con la Fiorentina che si gioca gli ottavi di Coppa Italia contro l'Inter. Una partita che si prospetta particolare per gli schieramenti scelti dai due allenatori e la posta in palio, vedremo se la Fiorentina riuscirà a proseguire nella competizione nazionale. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Quarta, Igor; Caceres, Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi; Eysseric, Kouame.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Sensi, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro.