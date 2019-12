FIORENTINA-INTER 1-1, Rivivi il LIVE di FV!

22.52 - Con la partita finisce qua anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutti gli aggiornamenti, le notizie e le voci del post-partita.

22.48 - Una partita strana al Franchi, dominata dalle due difese. Borja Valero segna nel primo tempo, poi a Lautaro Martinez viene annullato il gol del 2-0 e possibile KO. Nel secondo tempo sono poche le occasioni, ma a tempo scaduto Vlahovic si inventa un gol dopo una sgroppata impressionante e permette a Montella di interrompere la serie di sconfitte consecutive. Al Franchi Fiorentina-Inter finisce 1-1!

90' +6' - Non c'è più tempo! Mariani fischia tre volte e pone fine alla contesa!

90' +6' - Contropiede sfruttato male da Eysseric, che non concretizza un 3 contro 1. Corner per la Fiorentina.

90' +5' - Caccia in panchina si prende un giallo dopo aver protestato veementemente per un fallo pressoché inesistente fischiato a Eysseric.

90' +3' - Proprio Vlahovic guadagna fallo d'esperienza su Skriniar. Da segnalare peraltro il bell'abbraccio con Montella dopo il gol.

90' +2' - Vlahovic parte dal centrocampo e arriva fino a dentro l'area con Godin accanto a lui. Poi sinistro potente sul quale Handanovic non può niente: pareggia la Fiorentina!

90' +2' - GOOOOOOLLLLL!!!! GOOOOLLLL!!!! GOOOLLL!!! PAREGGIA LA FIORENTINA CON UN GOL SPETTACOLARE DI VLAHOVIC!!

90' +1' - Colpo rifilato da Milenkovic a Skriniar, per la verità non durissimo. Il difensore dell'Inter resta a terra qualche secondo, poi riprende il gioco.

90' - Assegnati 6 minuti di recupero.

89' - Vlahovic prova la rovesciata in area ma colpisce solo D'Ambrosio. Fallo del serbo.

88' - Cambio nell'Inter: esce Bastoni, entra Godin.

87' - Pulgar! La palla finisce al cileno in maniera un po' rocambolesca: palla sul destro e tiro potente, troppo alto sopra la traversa.

85' - Eysseric! Il francese non riesce a mettere giù col petto un cross dalla sinistra, permettendo così l'intervento in area di D'Ambrosio.

84' - Doppio cambio per i nerazzurri: esce anche Borja Valero, entra Agoumé.

84' - Cambio anche nell'Inter: esce Lautaro Martinez, entra Politano.

83' - Cambio nella Fiorentina: esce Eysseric, entra Castrovilli.

81' - Grande chiusura di Pezzella lasciato in uno contro uno con Lukaku. L'argentino attende il momento giusto e interviene sul pallone, riconquistando palla.

80' - Riprende il gioco e Pulgar si prende il giallo nel fermare Brozovic in contropiede.

79' - Per adesso Dragowski prosegue, ma sembra averle promesse a Lautaro...

78' - Chiede il cambio Dragowski, che fa gesti plateali per far capire che non si sente in grado di continuare.

77' - Ancora a terra Dragowski, con i giocatori viola che sono andati a dire qualcosa a brutto muso a Lautaro. Autore di un fallo decisamente evitabile l'argentino.

76' - Giallo per Lautaro Martinez, che allunga il piede su Dragowski in uscita.

75' - Dragowski probabilmente in un momento di scarsa lucidità esce abbastanza a sproposito. Viene salvato dall'arbitro, che fischia un fallo di Lautaro su di lui.

73' - Giallo per Borja Valero, che ferma Boateng sulla ripartenza.

73' - Lukaku! Il belga si libera e da due passi calcia con il sinistro: la conclusione finisce addosso a Dragowski, che salva ancora una volta la Fiorentina.

71' - Borja Valero sta continuando ad offrire giocate di qualità. Fin qui lo spagnolo ha fatto ammattire la difesa viola.

69' - Giallo per Dalbert, entrato in scivolata su D'Ambrosio.

68' - Doppio cross della Fiorentina, ma il secondo di Caceres finisce direttamente sul fondo.

66' - Boateng sovrasta ancora una volta Bastoni di testa, ma anche questa volta il ghanese non riesce a trovare la porta.

66' - Cambio nella Fiorentina: esce Badelj, entra Benassi.

65' - Castrovilli! Botta potentissima da lontano: Handanovic in due tempi riesce a parare.

65' - Lirola prova il cross basso ma spedisce il pallone direttamente addosso ad Handanovic. Peccato, perché l'azione della Fiorentina era buona.

64' - Lukaku! Occasione anche per l'altro attaccante nerazzurro, che libera il sinistro dal limite: palla bassa che finisce a Dragowski.

63' - Lautaro! Cross di Biraghi con in destro che trova l'argentino: spizzata a centro area che finisce fuori di un soffio.

63' - Vecino si libera al limite dell'area ma poi non riesce a trovare spazio per il tiro. Si salva la difesa della Fiorentina.

62' - Corner di Pulgar che esce durante la sua parabola. Palla per Handanovic.

60' - Bella sponda di Vlahovic a centrocampo, mal sfruttata da Castrovilli che perde palla.

59' - Cambio nella Fiorentina: esce Chiesa, entra Vlahovic.

59' - Boateng! Il ghanese salta sopra Bastoni ma non riesce ad indirizzare bene la conclusione. Palla alta.

59' - Lukaku si lancia tutto solo in contropiede, ma il suo filtrante per Lautaro in area è troppo lungo: ci arriva prima di tutti Dragowski.

58' - Chiesa intanto sta per lasciare il posto a Vlahovic. Ancora qualche problemino fisico per il 25 viola.

57' - Castrovilli prova l'imbucata per Pulgar, facilmente letta da Bastoni.

55' - Ritmi blandi adesso al Franchi. È l'Inter a fare la partita.

53' - Badelj e Castrovilli fermano Borja Valero in area, ma il passaggio lungo del croato è facile preda dei difensori dell'Inter.

52' - Giallo per Badelj, autore di un fallo duro su Biraghi.

51' - Pulgar! Buona manovra in uscita della Fiorentina, con il cileno che tenta il tiro dal limite su passaggio di Castrovilli: conclusione strozzata che finisce fuori lentamente, anche se di poco.

48' - Milenkovic di testa allontana un pericoloso cross di Biraghi. L'Inter alza subito la pressione.

47' - Pezzella copre con attenzione su Lukaku e permette al pallone di finire sul fondo.

45' - RIPARTE LA SFIDA.

--- INTERVALLO ---

45' +4' - Finisce su quest'emozione il primo tempo. Duplice fischio e squadre negli spogliatoi sul punteggio parziale di 0-1.

45' +4' - Chiesa non riesce ad agganciare nei pressi dell'area. Bastoni riesce a fermarlo appena entrato in area.

45' +3' - Altro cross pericoloso, questa volta di Chiesa. Handanovic in affanno allontana.

45' +1' - Cross di Lirola sul quale Chiesa non arriva per un soffio. Pallone ad Handanovic.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

45' - Boateng sguscia via a De Vrij che da terra un po' lo ostacola e permette ad Handanovic di intervenire.

45' - Problemi fisici per Vecino, che ha bisogno di cure a bordo campo.

43' - Lukaku! Miracolo di Dragowski! Il belga colpisce di testa su cross di Biraghi, mandando la palla all'angolino. Il portiere viola però ha un colpo di reni incredibile e sulla linea respinge il pallone.

42' - Forse la situazione non è così grave. Castrovilli rassicura Montella: sembra essere in grado di continuare l'8 viola.

41' - Si ferma intanto Castrovilli, che sembra soffrire un problema muscolare. Incredibile sfortuna per la Fiorentina.

40' - IL VAR ANNULLA IL GOL! Posizione di fuorigioco di Lukaku. Si salva la Fiorentina.

39' - La Fiorentina si addormenta e lascia tutti soli Lukaku e Lautaro contro Milenkovic. Il belga arriva in area e serve l'argentino per il quale è un gioco da ragazzi insaccare. Ma attenzione, il VAR valuta la posizione di Lukaku.

39' - GOL DELL'INTER. Ha segnato Lautaro Martinez.

37' - Sempre presente Badelj che a parte qualche errore in impostazione sta mostrando comunque buona presenza a centrocampo.

35' - Altra botta ricevuta da Chiesa, ancora una volta per un colpo ricevuto da Bastoni. Dopo qualche secondo a terra, il 25 viola si rialza.

34' - Lukaku! Grande chiusura di Pezzella sul belga dopo un pallone perso da Pulgar. Il secondo intervento di Caceres in area però finisce sullo stinco di Lukaku e il pallone si fionda sull'esterno della rete.

33' - Milenkovic! Bel terzo tempo su un traversone di Pulgar (che aveva provato già due volte il cross), ma il colpo di testa è centrale. Facile per Handanovic.

32' - Giallo per Bastoni, che ferma con il corpo Chiesa dopo che il 25 si era liberato del pallone.

31' - Occasione Fiorentina! Tiro-cross di Dalbert colpito da Caceres, poi il pallone finisce a Boateng che prova il tacco. Si salva e respinge l'Inter.

29' - Di nuovo in pressione la Fiorentina, che però non riesce ancora a trovare spazi in avanti. Una proiezione di Chiesa sulla destra porta ad un cross bloccato da Handanovic.

27' - Giallo per Brozovic, costretto a strattonare Castrovilli in ripartenza.

26' - Pulgar si allunga leggermente il pallone su uno stop non semplice, e permette il rinvio a Biraghi al limite dell'area.

25' - Sul ribaltamento di fronte doppio cross dei viola, ma ancora una volta il pallone è solo dei nerazzurri.

24' - Il tiro-cross di Brozovic viene respinto da Badelj.

23' - Milenkovic stende Borja Valero sulla sinistra. Buona occasione per l'Inter su punizione.

20' - In avanti da qualche minuto la Fiorentina, che tenta anche una conclusione con Milenkovic: Borja Valero mura in scivolata.

18' - Resta comunque in pressione la squadra di Montella, in un buon momento.

17' - Sta crescendo la Fiorentina, che guadagna un altro corner allontanato anche questa volta dall'Inter.

16' - Badelj ci prova ancora, questa volta da posizione defilata e con una conclusione molto più difficile: palla in curva.

15' - Si salva poi l'Inter dopo un po' di confusione in area sul calcio d'angolo.

14' - Badelj! Miracolo di Handanovic! Bell'azione della Fiorentina conclusa con un tiro al sette del croato, ma il portiere nerazzurro compie un intervento pazzesco, togliendo il pallone dall'angolino.

13' - Lautaro Martinez tenta la rovesciata in area dopo un rimpallo. Blocca al corpo Dragowski.

12' - In realtà fin qui l'Inter sembra andare piuttosto piano, ma nonostante questo la Fiorentina non riesce a trovare spazi.

10' - Dalbert! Prova lui dalla distanza: sinistro potente ma centrale, bloccato facilmente da Handanovic. Però quantomeno la Fiorentina si fa subito vedere dopo il gol subito.

8' - Proprio il grande ex trova il gol. Brozovic libera Borja in area, sterzata e poi tiro che passa sotto le gambe di Milenkovic, male nell'occasione. La Fiorentina è già sotto!

8' - GOL DELL'INTER! Ha segnato Borja Valero.

7' - Stavolta è Lautaro a restare a terra dopo una pedata di Badelj. Ancora gioco fermo. Lo stesso Badelj peraltro perde sangue dal naso ed è costretto momentaneamente ad uscire.

6' - Si fa vedere in avanti la Fiorentina, con Dalbert che però sparacchia un cross spedendo direttamente fuori il pallone.

5' - Ha ancora dolore Boateng che zoppica nell'inseguire i giocatori dell'Inter. I giocatori nerazzurri stanno tenendo palla da più di un minuto ormai intanto.

3' - Altra botta presa da un giocatore della Fiorentina, questa volta Boateng viene colpito al fondoschiena da Skriniar. Ma anche questa volta niente giallo, solo un richiamo verbale.

1' - Subito un colpo subito da Chiesa. Dopo qualche secondo si rialza dalla botta ricevuta da De Vrij.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dall'Inter.

20.44 - Entrano in campo in questo momento le due squadre, accompagnate dalla spinta del pubblico e da una piccola coreografia in Curva Fiesole, dove campeggia la scritta: "Giustizia per Beatrice".

20.40 - Franck Ribery è al Franchi dopo essersi operato ieri. Il francese ha prima fatto visita ai compagni negli spogliatoi, poi ha preso posto nelle aree riservate della tribuna.

La Fiorentina di Vincenzo Montella si prepara ad affrontare nel momento più difficile l'avversario più difficile. L'Inter di Antonio Conte vorrà rispondere alla Juventus vincente nel pomeriggio e guadagnare di nuovo la testa della classifica. La Viola invece deve rialzarsi dopo quattro sconfitte consecutive. Al Franchi va in scena una sfida dalla grande storia e dalle mille sfaccettature: il tecnico della Fiorentina è sempre più in bilico e la squadra ha bisogno come il pane di punti. Questo anche per allontanare una zona salvezza che a questo punto è sempre più vicina. FirenzeViola.it seguirà come di consueto la sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Chiesa. All. Montella.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, B. Valero, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte.