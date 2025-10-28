Fiorentina in crisi: Pioli valuta cambiamenti urgenti per evitare il record negativo

La Fiorentina attraversa una crisi profonda: quattro punti in otto gare, nessuna vittoria e il rischio di registrare la peggior partenza nella storia del club. Come sottolinea firenzeviola.it, il campo ha già parlato, suggerendo a Stefano Pioli di rivedere alcune certezze. Tra i nodi principali c’è Robin Gosens, leader emotivo ma in evidente calo fisico e tecnico; Pioli sta valutando di concedergli un turno di riposo, con Niccolò Fortini pronto a prenderne il posto e a portare nuova energia. Anche Rolando Mandragora è sotto osservazione: Cher Ndour o Jacopo Fazzini potrebbero sostituirlo per rinvigorire il centrocampo. La squadra necessita di un cambiamento immediato, di un vento nuovo che scuota una rosa incapace finora di rispondere alle difficoltà. La trasferta contro l’Inter rappresenta un’occasione cruciale per aprire finestre strategiche e tentare di invertire la rotta, evitando di cristallizzare un periodo negativo che potrebbe avere effetti duraturi sulla stagione. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.