FIORENTINA, Il programma odierno in casa viola

Terzo allenamento della settimana per la Fiorentina, che oggi alle ore 11 si ritroverà al centro sportivo "Astori" per preparare (come sempre a porte chiuse) il delicato match salvezza di lunedì sera contro il Genoa allo stadio Franchi. Oggi la squadra viola - che intanto prosegue la sua bolla - si sottoporrà a nuovi tamponi dopo quelli di mercoledì mattina. Per stasera è atteso anche il responso sul primo tampone di controllo di Cesare Prandelli, risultato di recente positivo al Covid-19.