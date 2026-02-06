Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta mattutina

Allenamento mattutino per la Fiorentina. La squadra, agli ordini di Paolo Vanoli, scenderà in campo al Viola Park per la seduta di rifinitura in vista della gara di campionato contro il Torino. Il cui fischio d’inizio è in programma alle 20:45 di domani, allo stadio Artemio Franchi.