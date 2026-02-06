In Italia dopo 5 anni. Gazzetta: "Paratici coraggioso, ma lucido"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla scelta di Fabio Paratici di ritornare in Italia dopo quattro anno e mezzo. Una decisione coraggiosa - si legge - ma lucida e ponderata. Il concetto di “internazionale”, già centrale nella sua carriera, torna subito anche nel nuovo progetto fiorentino. Il presente però impone realismo, anche perché “La Fiorentina non merita la B”.

Il ds ha ribadito di aver accettato l’incarico quando la squadra aveva solo 6 punti. Dal dialogo con Rocco Commisso è nato un modello chiaro: autonomia totale sull’area sportiva e rapporto diretto con il dg Alessandro Ferrari, senza richieste di investimenti straordinari ma con fiducia nel lavoro quotidiano.