Le idee di mercato l’occasione terzino destro sfumata: ecco perché è accaduto

Negli ultimi giorni di mercato prima della chiusura, la Fiorentina ha cercato con sorpresa un terzino destro, nonostante avesse già varie soluzioni nella rosa e diversi esterni utilizzabili in quel ruolo. La necessità è nata soprattutto perché Tariq Lamptey non è ancora pronto per rientrare dall’infortunio e Dodô resta l’unico interprete affidabile da terzino destro; Fortini non convince completamente come difensore puro, soprattutto nel 3-5-2. La dirigenza ha quindi provato diverse piste: prima un sondaggio con la Juventus per Joao Pedro, che poi ha firmato col Bologna, poi una trattativa con il Cagliari per Gabriele Zappa che si è arenata quando i sardi hanno voluto un trasferimento a titolo definitivo anziché in prestito con obbligo condizionato. Infine, il nome di Kosta Nedeljkovic del Lipsia è stato valutato ma non si è concretizzato perché il club tedesco non ha inviato in tempo i documenti necessari per liberarlo. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.