Paratici già nella parte, Tuttosport: "Ieri ha parlato alla squadra"

Prima la salvezza poi il resto, scrive Tuttosport. Fabio Paratici è a Firenze da poche ore ma si è già calato nella parte: la classifica d'altronde vieta di sognare. "Dobbiamo affrontare la realtà e accettare nei prossimi 4 mesi di soffrire e mettere la testa nel carro armato, tutto l'ambiente deve capire che bisogna essere concentrati e cattivi. La Fiorentina non vale la Serie B, ma ora deve venirne fuori".

Concetto esternato durante l'affollata presentazione al Viola Park, accanto il dg Ferrari e alla squadra incontrata poco dopo. Una sfida tosta, ma per il neo responsabile dell'area sportiva viola rappresenta "una grande opportunità". Tanto da aver deciso di lasciare la Premier ("La NBA del calcio") e il Tottenham