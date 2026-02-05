Paratici punta su Fagioli e Kean: ora tocca a loro trascinare la Fiorentina

Fabio Paratici ha individuato oggi in Nicolò Fagioli e Moise Kean due punti fermi della Fiorentina, chiamati a fare la differenza in un momento delicato della stagione. Il ds li considera top player per qualità e personalità, capaci di trascinare la squadra nella lotta salvezza. Su Kean, Paratici ha sottolineato che non può essere il solo responsabile dei problemi offensivi e lo definisce il miglior attaccante italiano in circolazione, invitandolo a giocare con determinazione. Fagioli è stato invece visto come un patrimonio del calcio italiano, ma chiamato a crescere in cattiveria e leadership. La gara col Torino sarà per entrambi un primo banco di prova. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.