Kean e Piccoli, la porta per ora resta un miraggio: ma c’è un segnale positivo

La Fiorentina sta vivendo una stagione difficile soprattutto per la finalizzazione sotto porta: nonostante possa creare molte opportunità, fatica a concretizzarle. I dati di Kickest mostrano come la squadra sia quinta in Serie A per xG creati (36,9) ma abbia segnato appena 25 gol, risultando l’undicesimo attacco del campionato, dietro anche a squadre meno blasonate. Questo scarto tra aspettative e realtà è da attribuire in gran parte ai due attaccanti principali, Moise Kean e Roberto Piccoli, che insieme hanno totalizzato soltanto 7 reti in campionato in oltre 2.500 minuti. Kean ha fallito 15 grandi occasioni, Piccoli 9, numeri che spiegano la scarsa produttività offensiva. Il lato positivo, però, è che la Fiorentina continua a creare tanto davanti alla porta: se la squadra mantiene questi livelli di produzione offensiva, la legge dei grandi numeri potrebbe portare a una normalizzazione presto, con i risultati che alla lunga potrebbero cambiare. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.