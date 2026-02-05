Paratici e il suo manifesto viola: Fiorentina attrattiva, internazionale e bella

Fabio Paratici si è presentato ufficialmente come nuovo direttore sportivo della Fiorentina con una lunga conferenza stampa in cui ha delineato la sua visione per il club tra impegni immediati e progetti futuri. Il suo “manifesto in tre concetti” definisce la squadra che vuole creare: attrattiva, internazionale e bella da vedere. Queste parole chiave disegnano l’idea di una Fiorentina che aspira a far parte dell’élite del calcio italiano ed europeo, con giocatori di valore e spettacolo per i tifosi, pur senza fissare obiettivi numerici precisi. Sul presente, Paratici ha espresso piena fiducia nell’allenatore Vanoli, sottolineando l’importanza di “mettere la testa nel carrarmato” per affrontare con determinazione la difficile lotta per la salvezza. La chiarezza di intenti è accompagnata da realismo sulla situazione di classifica: l’obiettivo minimo è restare nella massima serie. Quanto al rapporto con la società, Paratici ha mostrato sicurezza nel suo ruolo, puntando a creare ordine e massima efficienza nel lavoro quotidiano, senza dipendere eccessivamente dai vertici, ma con un dialogo solido con dirigenti come Alessandro Ferrari. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.