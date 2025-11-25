Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta mattutina

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta mattutinaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina torna a lavorare al Viola Park. La squadra di Paolo Vanoli sta preparando la sfida di giovedì sera, ore 21 allo stadio Artemio Franchi, contro l’AEK Atene (gara valida per il maxi-girone di Conference League). I giocatori scenderanno in campo stamani, al centro sportivo di Bagno a Ripoli, per una seduta di allenamento a porte chiuse.