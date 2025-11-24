Fagioli sempre tra luci e ombre: valutazioni sul suo futuro

Uno dei problemi più evidenti che sta affrontando la Fiorentina in questa stagione è sicuramente il centrocampo. Nel dettaglio, uno dei giocatori che sta rendendo meno nonostante la fiducia incondizionata della scorsa estate è Nicolò Fagioli. Su FirenzeViola.it ecco un punto sul classe 2001. Il tecnico Paolo Vanoli, alla prima vera occasione utile nella partita di sabato contro la Juventus, è tornato a schierarlo come vertice basso nonostante il rendimento negativo nel corso dell'era Pioli. Primo tempo in ombra, poi la sveglia di Vanoli all'intervallo.

Però adesso il mercato è alle porte, anche per lui. E non saranno certo prestazioni da 6 in pagella a cambiare le valutazioni sul centrocampista. Le prime voci su un possibile addio a gennaio non hanno trovato grandi conferme, ma nel caso in cui il rendimento non dovesse migliorare da qui alla fine della finestra invernale, anche le decisioni del club potrebbero cambiare. Fagioli è stato pagato circa 18 milioni, una cifra che lo rende invendibile a titolo definitivo, ma la formula del prestito serve anche per provare a rivalutare giocatori in crisi e in caso di ulteriori fallimenti tecnici, la cessione potrebbe non essere più solo una voce.

