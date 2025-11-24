E riecco Luka Jovic: dall'anno a Firenze al gol col Milan, l'ex torna a 'casa'
Dopo Dusan Vlahovic sabato scorso (ancora a secco al Franchi) l'AEK giovedì porterà a Firenze un altro ex viola dal passato completamente diverso. Si tratta di Luka Jovic, attaccante passato proprio in estate da svincolato del Milan all'Aek Atene dove ha collezionato fin qui 4 gol, tre di quali proprio in Conference. Sarà il 'grande' ex. Da avversario Jovic ha collezionato 158 minuti contro la Fiorentina ma solo 8' al Franchi nella prima stagione mentre nella seconda non giocò per un problema di pubalgia. Al ritorno a San Siro invece giocò 67' (subentrò all'infortunato Musah) segnando il gol che completò la rimonta rossonera in un "doloroso" 2-2, visto che i viola erano in vantaggio di due gol dopo appena 10 minuti ma poi furono ripresi dai gol di Abraham già al 23' e appunto di Jovic al 64'.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati