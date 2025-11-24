Tutti pazzi per Fortini: la Roma del Gasp potrebbe riprovarci a gennaio

Tra le buone notizie della gara di sabato sera contro la Juventus c'è la prestazione di Niccolò Fortini. Il classe 2006 toscano ha sostituito Dodo nella ripresa dimostrandosi caparbio, propositivo. Ottimi spunti sulla fascia destra e tanta sostanza, in una partita tutt'altro che semplice da gestire. Il ragazzo ha dimostrato di meritarsi lo spazio che si è ritagliato, a iniziare dalla preparazione estiva agli ordini di Stefano Pioli che gli aveva concesso novanta minuti con il Lecce prima dell'esonero.

Occhio alle pretendenti per gennaio: su tutte la Roma di Gian Piero Gasperini, che sarebbe interessata al giovane talento viola tanto da pensare a un'eventuale offerta da 15 milioni di euro.

