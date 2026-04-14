Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta di scarico

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta di scaricoFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Oggi la Fiorentina tornerà subito in campo, al Viola Park, per una seduta di scarico che permetta ai giocatori di gestire al meglio le energie disperse contro la Lazio. Anche perché domani sarà già tempo di rifinitura per la gara di ritorno in Conference League contro il Crystal Palace allo stadio Artemio Franchi.