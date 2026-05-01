Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta al Viola Park

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta al Viola ParkFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina torna in campo oggi per la seduta quotidiana in vista della partita di lunedì contro la Roma. La squadra viola è stata convocata da Vanoli e dal suo staff verso le 11 al Viola Park per l'allenamento mattutino. Da valutare le condizioni degli acciaccati tra cui soprattutto Parisi e Gosens che sperano di recuperare per lunedì sera. Assente invece Kean che ha ricevuto un permesso e tornerà a Firenze il 5.