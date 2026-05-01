Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta al Viola Park
FirenzeViola.it
La Fiorentina torna in campo oggi per la seduta quotidiana in vista della partita di lunedì contro la Roma. La squadra viola è stata convocata da Vanoli e dal suo staff verso le 11 al Viola Park per l'allenamento mattutino. Da valutare le condizioni degli acciaccati tra cui soprattutto Parisi e Gosens che sperano di recuperare per lunedì sera. Assente invece Kean che ha ricevuto un permesso e tornerà a Firenze il 5.
Pubblicità
Notizie di FV
FirenzeViolaE se il nuovo allenatore della Fiorentina venisse dall'estero? Ecco chi è senza panchina
Le più lette
Copertina
Lorenzo Di BenedettoKean è un caso, ma la gestione degli ultimi giorni crea un danno a tutti. Con la giusta offerta partirà, sostituirlo però sarà molto complicato. Paratici e la società ci pensino bene
Angelo GiorgettiParatici, no ai compromessi sulle scelte tecniche. È arrivato per assumersi responsabilità e non deve deludere: da Grosso a Tedesco, il casting è aperto. Sarri? Ora è una suggestione. Tornano 27 prestiti, solo Beltran potrebbe restare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com